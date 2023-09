Különleges feltételek mellett fizetőssé válhat a Facebook és az Instagram Európában

A The New York Times értesült arról, hogy a két közösségi oldalt üzemeltető cég fontolgatja az előfizetéses verzió meghonosítását Európában. A lapnak három, az ügyre rálátással bíró személy beszélt erről, akik azt mondták:

a Meta arra válaszolva teheti meg ezt a lépést, hogy az Európai Unió a közelmúltban szigorított, és korlátozta a Facebook adatgyűjtését.

Azok ugyanis, akik fizetnének a két alkalmazásért, egyáltalán nem látnának reklámokat a felületeken. Ez pedig – a The New York Times forrásai szerint – közvetve megkönnyítené a Meta dolgát is, hiszen a cég a reklámok optimalizálásához gyűjt adatokat a felhasználókról, és emiatt keveredik újabb és újabb csörtékbe az unióval. Úgy vélik, hogy az előfizetés bevezetése még akkor is segíthetne, ha csak kevesen vennék igénybe a szolgáltatást, mivel szerintük az adatvédelmi hatóságok „aggályait” már ennek az alternatívának a létezése is csökkenthetné valamelyest.

A Meta nem reagált

A lap forrásai mindemellett leszögezték:

a Facebook és az Instagram ingyenes, reklámos verziói továbbra is elérhetőek maradnának Európában.

Elmondásuk szerint azt még a Metánál sem tudják, hogy mennyibe kerülne majd az előfizetés, vagy hogy mikortól jönnének ki a fizetős verzióval. A The New York Times kérdéseket intézett a Metához is mindezzel kapcsolatban, de ők nem kívántak reagálni.

A lap megjegyezte, hogy a Meta/Facebook üzleti modelljének központjában a kezdetek óta az állt, hogy a felhasználók ingyenesen használhatják a programot, és a vállalat a hozzájuk eljutni kívánó hirdetőktől szerzi a bevételét. Ha most előállnak az előfizetéses verzióval, akkor az érdekes példája lehet annak, hogy az adatvédelmi szigorítások miatt miként kényszerülhetnek arra a nagy techcégek, hogy változtassanak az üzletpolitikájukon.

Mindennek előzménye, hogy júliusban az Európai Unió legfelsőbb bírósága korlátozta azt, hogy a Meta miként gyűjthet adatokat a felhasználóiról (a Meta pedig korlátozta az uniós felhasználók hozzáférését bizonyos funkciókhoz). A cég ezt megelőzően számos alkalommal súlyos, több száz millió eurós nagyságrendű bírságokat (idén májusban pedig egy rekordbírságot) kapott az unióban a jogosulatlan adatgyűjtések miatt.

Az Instagramnak egyébiránt már most is van egy fizetős prémiumfunkciója Magyarországon, de az nem a reklámokhoz/adatvédelemhez kötődik, hanem egészen más célokat szolgál.