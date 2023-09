Érkeznek az új iPhone-ok és Apple Watchok

Hosszas várakozás után kedden, azaz szeptember 12-én végre kiderül, hogy min ügyködött az Apple az elmúlt egy évben. Mint arról az Index is beszámolt, a vállalat idén júniusban tartotta meg első eseményét, akkor a WWDC keretein belül az iOS 17-et, az iPadOS 17-et, a watchOS 10-et és a macOS Sonomát leplezték le, „One more thing...”-ként azonban az Apple még a Vision Prót is bemutatta, amellyel teljesen új szakaszt nyitottak a vállalat életében.

A keddi rendezvényen ezekről minden bizonnyal keveset fogunk hallani, az est középpontjában ugyanis az új termékek fognak állni – név szerint az iPhone 15, az iPhone 15 Plus, az iPhone 15 Pro, az iPhone 15 Pro Max, az Apple Watch Series 9 és a második generációs Apple Watch Ultra.

Ezúttal is tarol majd az iPhone

A rivaldafényt előreláthatólag ezúttal is az iPhone-ok fogják elrabolni. Az alapmodellek – tehát az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus – megkapják az USB-C-csatlakozót, amelyet az EU tavaly megszavazott törvénye miatt kénytelen a készülékekbe helyezni az Apple, emellett azonban több funkciót is megörökölnek az iPhone 14 Próból.

Az egyik ilyen a Dynamic Island lesz, az az interaktív felület, amely ügyesen elrejti az egész TrueDepth kamerarendszert, míg a másik a 48 megapixeles széles látószögű kamera lehet – bár utóbbit még nem erősítette meg biztosra egyik szivárogtató sem. A készülékek belsejében a tavaly bemutatott A16 Bionic chip fog majd ketyegni, tehát erőből semmiképp sem lesz hiány, olyan extrákkal azonban, mint a ProMotion vagy a mindig ébren technológiával ellátott kijelző, ezúttal sem kell számolni.

A csúcsok csúcsát az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max képviseli majd, amelyek a 12-es széria után ismételten különbözni fognak kamerás képességek tekintetében – de erről majd később. A Pro jelzővel ellátott mobilok legnagyobb újítása a dizájnfrissítés lesz. A nemesacél keretet titán váltja, a kijelző ismét kissé hajlított lesz a széleknél, és maga a készülék is finomabb élekkel fog dolgozni, hogy kényelmesebb legyen a fogása. A Lightning csatlakozót természetesen itt is USB-C váltja majd, az egyik legfeltűnőbb újítás azonban a kijelzőt körülölelő keret vékonysága lehet – ami az előzetes információk alapján akár még a világbajnok címet is kiérdemelheti.

A készüléket az Apple teljesen új, már 3 nanométeres eljárással készülő A17 Bionic névre keresztelt chipje fogja hajtani, amely mind a számítási, mind a grafikai képességek tekintetében hatalmas előrelépés lesz az A16 Bionichoz képest – memóriából azonban a híresztelések szerint továbbra is kénytelenek lesznek a felhasználók 6 gigabyte-tal beérni.

Kamerák tekintetében ugyancsak nagy lehet az előrelépés – legfőképp az iPhone 15 Pro Max esetében –, ez a modell ugyanis már egy periszkópos, akár hatszoros optikai zoomolásra képes telefotó-kamerát kaphat, mely az androidos világban már hatalmas sikert aratott. Hátrány, hogy az új típusú kamerát idén csak a nagyobb készülék kapja meg, vélhetően az Apple mérnökei egyszerűen nem tudták a kisebb iPhone-ba tuszkolni az extra nagy érzékelőt.

Apple Watchból sem lesz hiány

Az iPhone-ok mellett vélhetően kiemelt szerepet kapnak majd az új Apple Watchok is, amelyek hozzák majd a kötelezőt, a világot azonban egyáltalán nem fogják megváltani. Az Apple Watch Series 9 dizájnban semmit sem fog változni a Series 7-hez vagy a Series 8-hoz képest – egyedül csak azt rebesgetik, hogy egy teljesen új, rózsaszín árnyalatban is elérhető lesz. A készülék ezen felül egy új, Apple S9-es SiP-t, azaz System on a Processort kaphat, aminek a legnagyobb előnye a nagyobb teljesítmény lesz – amire szükség is van, az Apple ugyanis a Series 6 óta nem nyúlt az Apple Watchokba kerülő chipek ezen részéhez.

Ugyancsak generációs frissítést kaphat a tavaly debütáló Apple Watch Ultra is. Ezen készülék szintén nem fog jóformán semmi újat hozni, viszont az S9-es SiP mindenképp bele fog kerülni, így teljesítménynövekedésre itt is lehet számítani. Elsőre ez egyébként szemfényvesztésnek tűnhet, hiszen miért is kellene egy okosórának olyan „hű de nagy” nyers erővel rendelkeznie, a tetőtől talpig újratervezett watchOS 10 azonban bőven igényli ezt – a régebbi Apple Watchokat meg is izzasztja rendesen. Mindemellett a szivárogtatók azt rebesgetik, hogy a második generációs Apple Watch Ultra a korábbi titánszürke mellett egy új, sokkal sötétebb, már-már fekete árnyalatban is elérhető lesz.

Mennyi lesz az annyi?

Arról, hogy mennyibe kerülhetnek az új készülékek, korábban már itt az Indexen is írtunk. Az Apple Insider információi szerint hat év után idén megtörhet a jég, az Apple ugyanis nagy valószínűséggel emelni fog az iPhone-ok nettó árán – körülbelül 50–200 dolláros plusszal érdemes számolni a legtöbb elemző szerint. Ennek függvényében a következőképp nézhet ki a 2023-as iPhone 15-ös portfólió árazás tekintetében:

iPhone 15 – 849 dollár (korábban 799 USD),

iPhone 15 Plus – 949 dollár (korábban 899 USD),

iPhone 15 Pro – 1099 dollár (korábban 999 USD),

iPhone 15 Pro Max – 1299 dollár (korábban 1099 USD).

Az, hogy idehaza mennyibe kerülnek majd az új készülékek, kizárólag a forint stabilitásán múlik majd. Számításaink szerint bruttó 400 ezer környékén szerezhetjük majd be az iPhone 15-öt, és 450 ezer környékén a 15 Plust. A nagyobb emelésen áteső iPhone 15 Próért is egy kisebb vagyont kell fizetni – ezen modell ára 540 ezer forint körül állhat meg, míg a periszkópos telefotó kamerával szerelt iPhone 15 Pro Maxot belátásunk szerint valahol az iPhone 14 Pro Max 630 ezer forintos sávjába kell majd belőni. Összességében tehát olcsóbbak lesznek az idei készülékek, köszönhetően annak, hogy egy dollárért nem 430, hanem csak 360 forintot kell fizetni.

Az Apple Watchok tekintetében nem valószínű, hogy árat emelne az Apple, marad a szokásos 399 dolláros indulóár az alapmodellek és a 799 dolláros indulóár az Ultra esetében – az erősebb forint miatt azonban itthon valamivel olcsóbbak lehetnek a készülékek, mint tavaly.

Egy biztos, holnap, azaz kedd este hét órakor minden kiderül. Az Apple eseményét a vállalat YouTube-csatornáján tudja élőben nézni, de ahogy azt már megszokhatta, azt itt az Indexen is percről percre fogjuk közvetíteni.