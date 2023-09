Programozott sejthalált indítottak el egerek agyában a mikroműanyagok

A bőrön keresztül is felszívódnak és a szívben is megjelenhetnek a mikroműanyagok, amelyek gyulladást okozhatnak és növelhetik a veszélyes betegségek kockázatát. Sebestyén Balázsék dr. Tóth Tamás táplálkozási szakértővel boncolgatták a témát.

Sebestyén Balázsék egy korábbi adásukban idézték azt az Indexen megjelent cikket, amely szerint egy bankkártyányi mikroműanyagot viszünk be hetente a szervezetünkbe, részben a PET-palackok miatt. Egy másik cikkünkben arról a kínai kutatásról számoltunk be, amelyben 15, szívműtéten átesett beteg szívszövetmintáját vizsgálták meg, így derült ki, hogy a veszélyes mikroműanyag már a szívünkben is ott van.

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) szerint a mikroműanyagok apró, 5 milliméternél kisebb törmelékdarabok, amelyek ipari hulladékokból és fogyasztási cikkekből származnak. Az említett pekingi vizsgálat során kilencféle műanyagot találtak a szívben, a betegek feltehetően belélegezték vagy lenyelték azokat. Az emberi szervezetbe jutó mikroműanyagok főleg az egyszer használatos műanyagokból (palackok és élelmiszer-csomagolások) származnak, és hajlamosíthatnak a rák, a szívbetegségek vagy a demencia kialakulására, de a termékenységi problémákkal is összefüggésbe hozhatók.

Dr. Tóth Tamás táplálkozási szakértő Sebestyén Balázsék műsorában elmondta, hogy egyes nanoműanyagok a bőrön keresztül is felszívódnak, és egereknél már az agyban is kimutatták ezeket.

Csak résnyire nyílt ki az ajtó, de nem látjuk, mi lehet mögötte

– fogalmazott a most induló kutatásokról a szakértő, aki abban viszont biztos, hogy az emberi szervezet tele van mikorműanyagokkal. Mint mondta, még nem tudjuk, milyen betegségek köthetőek hozzá, de az biztos, hogy nagy a baj. Feltételezik, hogy daganatot okoz, egy kísérlet során a mikroműanyagok egy hét alatt programozott sejthalált indítottak el egerek agyában.

Mit tegyen az átlagember?

Tóth Tamás szerint szinte lehetetlen megúszni a mikroműanyagokkal való találkozást, de a folyamat elindult, a PET-palackok használatát például a tizedére próbálják lecsökkenteni a világban. „Öt nagy szemétsziget van az óceánokban, a legnagyobb Hawaiinál, ami tizenhétszer nagyobb Magyarországnál. Mire ezt a hatalmas szeméthalmot eltüntetik, rengeteg mikroműanyag kerül az óceánba a PET-palackokból” – fogalmazott a táplálkozási szakértő.

Az újrahasznosítható alumíniumpalackok megoldást jelenthetnek, szerinte ebbe az irányba mozdulhat el a világ. A leggyakoribb veszélyforrások ugyanis a PET-palackok, a műanyag ételtárolók, a tisztítószerek és a műszálas ruhák. Vízszűrők, levegőszűrők, alumíniumpalackok használata segíthet, de az igazi megoldáshoz sokkal erőteljesebb változás és szigorú szabályozás kellene.

A mikroműanyagok problémája felmerült a Videómánia adásában is, Dancsó Péter „Ez történik a testeddel, ha műanyagot eszel” címmel boncolgatta a témát.

(Borítókép: Getty Images / Peter Cade)