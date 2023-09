Bemutatták a szuperharckocsit, amely átírhatja a modern hadviselés szabályait

A Merkava Barak (magyarul: Villám) az izraeli Merkava harckocsicsalád legújabb, ötödik generációs továbbfejlesztett változata, amelyen már sok éve dolgozik az izraeli védelmi minisztérium harckocsifejlesztésért felelős részlege, a MANTAK, számos helyi védelmi ipari vállalattal együttműködve.

A tervezését még 2015-ben kezdték meg, és – mint a Jerusalem Post írja – az utóbbi öt évben véglegesítették a koncepciót, valamint végrehajtottak számos tesztet.

A lap a Barakot „okosharckocsiként” emlegeti, utalva arra, hogy az eszköz tucatnyi szenzorával képes automatikusan azonosítani és megsemmisíteni az ellenséget.

A harckocsi által használt technológiák egy részét a mesterséges intelligencia kezeli, ez adja át gyorsan a releváns harctéri információkat a harckocsiparancsnoknak. Az IronVision nevű sisak segítségével a harckocsi parancsnoka képes 360 fokban felmérni a környezetét, ahhoz hasonló technológiát alkalmazva, mint amelyet a légierő sisakjainál is használnak.

Ráadásul a Barak nemcsak a harckocsiparancsnoknak, a többi harckocsinak és más egységeknek is képes továbbítani az információt, ami segíti az harceszközök, csapatok összehangolását. Niv Cohen, a harckocsi kifejlesztésében szerepet játszó Rafael Advanced Defense Systems elnökhelyettese a Jerusalem Post szerint azt mondta a harcjármű bemutatásakor, hogy a Barak által használt technológiai eszközöket, algoritmusokat – az okostelefonok rendszeréhez hasonlóan – állandóan fejlesztik, frissítik. Ez különösen igaz a Trophy nevű rendszerre, amely a harckocsi védelmét látja el, például tankelhárító lövedékek (rakéták, gránátok) ellen.

A Barak tömeggyártása augusztusban meg is kezdődött, és most a bemutatással át is adták az első példányt az izraeli hadseregnek. Az izraeli tisztviselők jelenleg úgy kalkulálnak, hogy

a 401. HARCKOCSIDANDÁRBAN – AMELY ELSŐKÉNT JUTott HOZZÁ A BARAKHOZ – 2025 VÉGÉRE TUDJÁK LECSERÉLNI AZ ÖSSZES HARCKOCSIT.

Az izraeliek ezen kívül egyértelműen arra számítanak, hogy a modern harckocsi iránt jelentős érdeklődés lesz külföldön is, tehát exportra is gyártani fognak belőle.

Kis-Benedek József: Ez valóban a világ legkorszerűbb harckocsija lehet

Arról, hogy valóban annyira komoly újdonságnak tekinthető-e ez a harckocsi, mint azt a hírekben beharangozták, Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdeztük meg.

A szakértő elmondta: a bemutatott harckocsi nagyon jó felépítéssel, korszerű tűzvezetéssel rendelkezik, tényleg nagyon fejlettnek számít, tele van különféle szenzorokkal. Mint mondta, hirtelen nem is tud mondani más olyan harckocsit, amelyet ezzel párhuzamba lehetne állítani.

Nyugodtan lehet azt mondani, hogy a világ legkorszerűbb harckocsijáról van szó. Nem nagyon tudnék olyat mondani, ami ezt veri, le a kalappal előtte

– válaszolta kérdésünkre. Hozzátette azt is, hogy az eszköz igazi vizsgájára természetesen éles harci helyzetben kerülhet majd sor, de a Merkava család harckocsijai rendszerint jól vizsgáztak eddig is.

Ezért lehet a világ legjobbja

A harckocsi előnyeit sorolva Kis-Benedek József kifejtette, hogy a Barak rendkívül kezelőbarát eszköz, amely nagyon gyors reagáló és csapásmérő képességgel rendelkezik: több célpontot is megfigyelés alatt tud tartani, és gyorsan, gyakorlatilag megállás nélkül képes tüzelni. A Trophy védelmi rendszerről elmondta, hogy ez egy olyan szenzoros rendszer, amely elektronikai-fizikai elhárítással képes megsemmisíteni a támadó eszközt, mielőtt az még célba találna.

Utalt arra is, hogy a Barak a hagyományos izraeli harckocsik felépítését követi, abban a tekintetben, hogy csapatszállításra is alkalmas: egy egész lövészrajt képes megvédeni és elszállítani egy pozícióba. Vagyis egyesíti a lövészpáncélos és a harckocsi képességeit – összegezte.

Hozzátette: a harckocsi előnye az is, hogy alacsony felépítésű (de nem annyira, hogy a személyzet ne férjen el), ezért nehéz észlelni. Ez utóbbi előnyös lesz még az export, a külföldre szállítás szempontjából is: véleménye szerint ez valóban olyan harckocsi lesz, amelyre várhatóan lesz érdeklődés külföldön is.

A szakértő megjegyezte azt is, hogy a harckocsi nem minden tulajdonságát hozták nyilvánosságra, például azt sem tudni biztosan, hogy használ-e szegényített uránt (mint mondta, el tudja képzelni, hogy igen). Végül arra is utalt, hogy az eszközt a közel-keleti terepviszonyoknak megfelelően fejlesztették ki, és a városi harcászatra is alkalmas lehet, viszonylag kis mérete miatt elfér a szűk utcákban is.

Amit ma meg lehet csinálni, arra ez képes

– összegezte a harckocsi adottságait.

Na de mennyibe kerül?

Az izraeli kormányzat egyelőre nem közölte, hogy mennyibe kerül egy-egy Barak előállítása. A Defense News azonban megjegyezte, izraeli tisztviselők korábban arra utaltak, az új harckocsi – annak ellenére, hogy jelentős technológiai újításokat tartalmaz – nem kerül sokkal többe, mint a Merkava család korábbi harckocsija, a 3,5 millió dollárra becsült Merkava 4M.

Arra a kérdésünkre, hogy miért lehet az előzőével megközelítőleg azonos az új harckocsi ára, ha valóban ennyire fejlett, Kis-Benedek József azt mondta: a Merkava Barak lényegében nem is annyira a konkrét eszközökben tartalmaz nagy újdonságokat, hanem abban, hogy a meglévő technológiát milyen módon használja fel, és hogy a szoftveres képességei teljesen a mesterséges intelligencián alapulnak.

Az Iron Helmettel kapcsolatos kérdésünkre azt mondta, hogy az egyebek mellett tökéletes éjjellátó képességet biztosít, és valóban szinte azonos azokkal a sisakokkal, amelyekkel a modern, 5. generációs vadászgépek pilótái rendelkeznek.

Mint mondta, ez a sisak szinte azonnal befogja a célokat, és vezeti is a tüzet.

Jobb képességekkel rendelkezik, mint az ember

– fogalmazott. Kérdésünkre, hogy a döntéseket azért még az ember hozza-e meg ennél a harckocsinál, Kis-Benedek József azt mondta: ez már a pilótáknál sem minden esetben van így, mivel a cél az, hogy túltegyenek az emberi képességeken, ezért egyre kevésbé a személyzettől függ az eszközök működése.