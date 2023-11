Elindult a YouTube nagy dobása

A 2010-es évek ellenszenves hozzáállása után most úgy néz ki, egyre több időt és energiát – na meg pénzt – fektet a Google és a YouTube a világ legnépszerűbb videónézős platformjának fejlesztésébe, és abba, hogy azt a lehető legvonzóbbá tegyék a játékosok számára. Ahogy arról nemrégiben az Index is beszámolt, múlt hónapban több új kényelmi funkció is debütált a platformon: ujjunkat a képernyőn nyomva tartva tudunk például gyorsítani a lejátszási sebességen, az ambilight funkciónak köszönhetően pedig a videó körüli fekete sávokat változtathatjuk színes fényjátékká.

Ezek mellett, ahogy írtuk, a gaming is egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezt támasztja alá az is, hogy a Prémium-előfizetők egy részénél elérhetővé vált a YouTube Playables nevezetű felület. A Playables egy olyan, jelenleg kicsivel több mint 30 játékot tartalmazó könyvtár, amihez a felhasználók a Prémium előfizetésen belül díjmentesen hozzáférhetnek. Azt, hogy egy könyvtárszerű előfizetéses modell sikeresen tud működni, már régóta tudjuk, a Microsoft-féle Xbox Game Pass és a Sony oldalán található PS Plus Extra és Prémium már többször is bizonyított, az azonban kérdéses, hogy a YouTube-on megállja-e a helyét egy ilyen funkció.

A Netflix volt a kísérleti patkány

Bár elsőre furcsának tűnhet játékokat böngészni egy elsődlegesen videónézésre használt szolgáltatásban, nem a YouTube és a Google az elsők, akik ilyet csináltak. A Netflix például már több mint két éve elindította Mobile Games nevezetű szekcióját, amiben az alap előfizetés mellé kínálnak olyan telefonos játékokat, amelyek többsége alapesetben fizetős lenne. Számos másik játék mellett így például a Netflix előfizetői ingyen játszhatnak a Farming Simulator 23 mobilos kiadásával, ami 3000 jó magyar forintba kerülne az App Store-ban.

A Playables-ön azonban jelenleg nincsenek az FS23-hoz hasonló, nagyobb hangvételű játékok. A TechCrunch szerint a katalógus jelenleg olyan játékokat foglal magába, mint a Daily Solitaire, a The Daily Crossword, az Angry Birds Showdown, a Merge Pirates, a Farm Land, a Words of Wonder, az Endless Siege, a 8 Ball Billiards Classic és a Brain Out – ezek azonban mind alacsony költségvetésű programok.

Ennek ellenére azonban mindenképp örömmel látott újítás a Playables bevezetése, főleg annak tudatában, hogy külföldön nemrégiben 13,99 dollárra emelte a Google a YouTube Prémium havi díját. A kiválasztott felhasználók egyébként a Home fülön lefelé görgetve, vagy a You fülre kattintva tudják elérni a könyvtárat – ami a jelenlegi információk alapján 2024. március 28-ig lesz elérhető –, hogy ezután mi fog történni, még nem tudni.

Nem biztos, hogy életben marad

Ahogy az lenni szokott, a YouTube ezúttal is arra használja az előfizetőket, hogy megnézzék, egyáltalán van-e igény a szolgáltatásra. Korábban már számtalanszor használták ezt a technikát – például akkor, amikor a 4K-s felbontást akarták az előfizetéshez kötni, vagy amikor a hirdetésblokkolókat szerették volna teljesen betiltani. Mindkettő hatalmas felháborodást váltott ki a felhasználókból, aminek köszönhetően előbbi intézkedésüket vissza is vonták, utóbbi azonban a jelek szerint egyre több nem előfizetőnél kezd aktiválódni.

Mással is próbálkoznak

Nem csak a játékok jelentik az egyetlen újdonságot, hiszen a korábban felsoroltak mellett a YouTube nemrég új, a generatív mesterséges intelligenciához kapcsolódó funkciókkal is elkezdett kísérletezni. Idetartozik egy olyan társalgási eszköz, ami a YouTube-on fellelhető tartalmakkal kapcsolatos kérdésekre tud választ adni, valamint egy olyan új funkció, ami a videók alatt fellelhető kommenteket képes összegezni és egy csokorba szedni azokat a témájuk alapján.

A YouTube mellett azonban a Netflix és a TikTok sem unatkozik – a streamingóriás például a felhőalapú játékok terén is szeretne terjeszkedni. Eközben a TikTok egy maroknyi partnerrel, köztük a Vodoo-val, a Nitro Gamesszel, az FRVR-ral, az Aim Labbal és a Lotum játékfejlesztőkkel teszteli a HTML5 alapú minijátékokat, amiket ugyancsak szeretnének beépíteni a platformjukba. Azt, hogy erre mikor kerül sor, egyelőre nem tudni, a TikTok anyavállalata, a ByteDance tömeges elbocsátásai után azonban egyértelmű, hogy egyhamar nem érdemes rájuk számítani.