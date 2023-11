Mégsem temeti a Windows 10-et a Microsoft?

A Windows 10 is megkapja a Windows 11 eddigi legnagyobb újítását, a Copilot nevezetű mesterséges intelligencián alapuló asszisztenst, ami amellett, hogy képes chatbotként is üzemelni, rendszerszintű feladatokat is elvégez a felhasználó helyett.

Az elmúlt hetek, hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy a Windows 10-zel semmi jó nem történik már, a Microsoft azonban mindenkire rácáfolt a napokban, az egyik legfrissebb fejlesztői verzióban ugyanis elérhetővé tették a Windows 11 őszi kiadásának legnagyobb dobását, a Copilotot. A döntés hátterében nagyon egyszerű indok állt: az óriásvállalat a lehető legtöbb felhasználó számára szeretné elérhetővé tenni az MI által adott lehetőségeket.

Ez olyan kulcsfontosságú lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhattunk ki. A frissítésnek köszönhetően a korábbinál sokkal több felhasználó férhet majd hozzá a Copilothoz, ami alapjaiban változtathatja meg, hogyan használják az operációs rendszert

– fogalmazott Aaron Woodman, a Windows marketingért felelős alelnöke a The Verge-nek adott tájékoztatójában.

A frissítés azért érte váratlanul a techvilágot, mert ahogyan arról az Index is beszámolt, nemrégiben a Microsoft szépen lassan elkezdte beverni az utolsó szögeket a Windows 10 koporsójába. A 2015-ben kiadott rendszer számos frissítési ciklust megélt már, a vállalat pedig idén áprilisban azt nyilatkozta, hogy a 2022 novemberében kiadott 22H2-es verzió volt az utolsó funkciófrissítés, amit a rendszer kapott. A jövőben már csak biztonsági foltozásokra érdemes számítani; most viszont meggondolták magukat.

Mégis mi az a Copilot?

A Copilot minden olyan funkciót elhoz a Windowsba, amit egy mesterséges intelligenciától várni lehet: reagál a hangvezérlésre, beszáll a képszerkesztésbe – például hátterek kezelésével –, szöveget generál vagy összegzést ír meglévő szövegből. Emellett a funkció képes segíteni az operációs rendszer témájának beállításában, az Outlook levelezőprogram kezelésében, természetesen az Edge böngésző és Bing kereső használatában, továbbá a felhőt, irodai programokat és más produktív alkalmazásokat tömörítő Microsoft 365 működtetésében.

Összegezve tehát jóformán bármilyen rendszerszintű feladat elvégzésére képes, csak kérnünk kell, a Copilot pedig elvégzi azt.

Az MI-asszisztens nagyon hasonlóan fog működni a Windows 10-ben is, azonban lesznek korlátozások. Mint ismeretes, a Windows 10 hardverigénye jóval alacsonyabb az utódéhoz képest, így a Microsoft nem vihet át minden funkciót, azokat ugyanis nem lennének képesek futtatni a régebbi számítógépek. Azt azonban, hogy melyek lesznek ezek, egyelőre nem tisztázta a vállalat.

Mindenképp lesz néhány funkcionális különbség. Lesznek olyan képességek vagy műveletek, amelyeket a Windows 11-ben el tud majd végezni, a Windows 10-ben azonban nem, de ezek számát megpróbáljuk a lehető legalacsonyabbra redukálni

– mondta Woodman a frissítést illetően. Egy frissen kiadott közleményben a Microsoft úgy fogalmaz, hogy jelenleg felülvizsgálati folyamat zajlik, amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan melyek azok a funkciók, amelyek a Windows 10 minimális rendszerkövetelményén is probléma nélkül elfutnak.

Hogyan tovább?

A semmiből érkező funkcionális frissítés persze sokakban felkeltette a reményt, hogy a Microsoft esetleg magával a Windows 10 leselejtezésével kapcsolatban is meggondolta magát – ezen a téren azonban nem enged a techóriás. Mint azt Woodman elmondta, a Copilot érkezésén felül semmilyen más újdonságra nem érdemes számítani, továbbra is a 22H2-es verzió marad az utolsó nagyobb újdonságcsomag.

Nem változtatunk a Windows 10 támogatásának végét illetően sem, ez továbbra is 2025. október 14.

– hangsúlyozta a Windows marketingért felelős alelnöke.

Mindez azt jelenti, hogy szinte napra pontosan tíz évvel a megjelenés után hivatalosan is mellékvágányra helyezi a Windows 10-et a Microsoft, amelyet a mai napig számítógépek milliói futtatnak; nemcsak otthoni, hanem céges környezetben is. Az ilyen és ehhez hasonló döntésekkel szeretné a Microsoft elérni, hogy a lehető legtöbb felhasználó váltson Windows 11-re, ami a legfrissebb felmérések szerint két évvel a rajt után is „csak” 400 millió készüléken fut. A Windows 10-re viszont egy év alatt frissítettek ennyien, így bőven van miért aggódnia a redmondiaknak, főleg úgy, hogy a pletykák szerint már a Windows 12 érkezése is a nyakunkon van.