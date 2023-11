Először láthatóak együtt a legkülönlegesebb oldtimer autók Magyarországon

A 365 Oldtimer Exhibition egyben oktatási centrum is lesz, mert a fő szervező és csodajárgány-tulajdonos Arie Yom-Tov, aki egyébként a Gozsdu udvar megálmodója, egy új autós kulturális központ létrehozását tűzte ki célul a Buda Entertainment & Gastro első emeletén, a Bécsi út 38-44. alatt.

Yom-Tov kalandos életéről is beszélt az Indexnek, elmesélte, hogy az Egyesült Államokban nőtt fel, és már 15 évesen vásárolta az autókat barátjától, aki pedig a rendőröktől vette át a bűnözőktől elrekvirált járműveket, és adta tovább Yom-Tovnak. Csak épp kiszerelte a music centert, mert a maffiózok kocsijában az volt a legértékesebb. Az autószerelem egyébként egy Cadillackel indult.

Az autók bemutatásán túl fontosnak tartja az oktatást is, ezért minden autó, motor és hajó (például Karsai Béla 1954-es, fából készült versenyhajója) mellett részletes, de nem túl hosszú leírás található az alkotókról, a jármű történetéről. Például Barényi Béláról, akiről mi, magyarok nem is igazán hallottunk, pedig az autóbiztonság területén óriási találmányai voltak. Több újítása, mint a találmánykirálynak tartott Edisonnak.

De egy Filmszínházba is beülhetünk az autók mellett, ahol megnézhetjük az autógyártás történelmi fejlődését az elmúlt 100 évben. Különös figyelmet szentelnek a magyar úttörőknek, akik világszinten is óriási szerepet játszottak az autóipar fejlődésében, például Bánki Donátnak, Csonka Jánosnak, Galamb Józsefnek, Járay Pálnak, Viktor Jánosnak.

A családom és én az autók szerelmesei vagyunk, immár 40 éve gyűjtjük az autókat a világ minden tájáról, és most eljött az ideje, hogy ezt a kincsestárat megmutassam a nagyközönségnek. Ezek az autók nem csupán járművek, de egy időutazást jelentenek, hiszen a múlt nélkül nem lehet a jövőt építeni.

A kiállítás egyik exkluzivitását az adja, hogy három olyan autót is megcsodálhatunk, amelyekből csak egy-egy létezik a világon. A kiállított darabok legidősebbje egy Renault Skiff Labourdette Carrose éppen most 110 éves. De kollégája, a szintén szépkorú 1926-os Ford T modell truck is körbejárható, ez az az autóiparban mesterműnek számító autó, amit Galamb József alkotott meg.

A legtöbb jármű hagyatékokból kerül a Yom-Tov család birtokába, és ahogy Arie elmondja, ez a legjobb, mert akkor lehet tudni, ki volt a tulajdonos – sokszor csak egy ember 40-50 évig. A közel 100 éves autók ma is gurulhatnának az utcákon, 90 százalékos állapotban vannak. „Ami még nekünk is jó lenne” – jegyzi meg viccesen Yom-Tov.

Olyan csodautót is láthatunk, amin egyszerre Chrysler és Maserati felirat is van. Hogy ez hogy történhetett, azt megtudhatjuk a kiállításon. Annyit elárulhatunk, az „amerikaiaknak nem sikerült olasszá válnia.”

Autós mozi

Az autók kulturális szerepe vitathatatlan, gondoljunk csak a mozik emblematikus járműveire, amik egy-egy ikonikus szereplő kultikus közlekedési eszközévé váltak. James Bond autócsodái, Mr. Bean Minije, a Vissza a jövőbe DeLoreanja, vagy az életben is autóőrült Steve Mcqueen klasszikus Ford Mustang GT Fastbackje A San Franciscó-i zsaruból.

Nos, a különleges kiállítás a mozi szerelmeseire is gondolt, hiszen egy külön szekcióban megcsodálható a Tom Cruise által a Mission: Impossible 2-ben összetört Porsche 911 egyik modellje, illetve a Porsche 928, amit a Kockázatos üzlet című filmben vezetett. Emellett az Indiana Jones-sorozatban feltűnő Rolls-Royce Phantom II és a Titanicban felbukkanó 1912 Renault Type CB Coupe de Ville nagy testvére is látható. Emlékszünk még, hol láttunk egy csodálatos Lotus Esprit-t? Persze, hogy a Micsoda nőben, ez volt az, amire Julia Roberts azt mondta, „úgy fekszik, mint cica az ágyban”.

A kém, aki szeretett engemben Roger Moore Bondként is egy ilyen Lotust vezet, ezt is láthatjuk, ahogy azt a Volvo 1800-ast is, ami Az angyalban gurul és a Szigorúan bizalmas sárga Citroen 2CV-jét, amiből összesen 1000 db található a világon.

A bemutatóterület 2000 négyzetméteren terül el, a kiállítás anyagába 100 különleges jármű tartozik, de ezeket nem egyszerre mutatják meg. Minden hónapban kijelölik a hónap autóját, először a különleges, lila, 911 G Cabriolet Porsche modellt csodálhatják meg a látogatók, amelybe bele is ülhetnek, le is fotózhatják.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)