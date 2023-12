Kína délnyugati részén, Szecsuán tartományban átadták a világ legnagyobb föld alatti laboratóriumát. A Liangsan Ji autonóm közigazgatási területen fekvő Jinping hegy alá ásott laboratórium két szakaszban épült: első 4000 köbméteres részét 2010-ben adták át. Az építés második szakasza 2020-ban kezdődött és a múlt heti átadásra 361 ezer köbméteresre bővült a hely.

A legnagyobb mélységi laboratórium rekordját eddig az olaszországi Gran Sasso Nemzeti Laboratórium tartotta, 180 ezer köbméteres térfogattal, 1400 méter mélyen.

A létesítményt a Tsinghua Egyetem a Yalong River Hydropower Development Company vállalattal közösen építtette, amely a közelben létesített vízerőműhöz épített közúti alagutat – ezek építése során fedezték fel a hegy alatt húzódó, jól szigetelő tömör márványrétegeket. Az építés során olyan problémákat kellett megoldani, mint a hatalmas terület szellőztetése vagy alacsony háttérsugárzású beton felhasználása.

A Jinping Föld Alatti Laboratóriumban kap helyet az ultraalacsony háttérsugárzású fizikai kísérleti labor, vagy DURF. A 2400 méter mélységben fekvő létesítmény egyik különleges előnye, hogy a felette elhelyezkedő földtömeg miatt minimális az ide jutó kozmikus sugárzás mértéke. A Föld felszínére űrből érkező nagy energiájú részecskéknek csak százmilliomod része jut le ilyen mélységig. A tiszta és sugárzásmentes környezet kiválóan alkalmas a sötét anyag kutatására.

A fizika jelenlegi állása szerint a világegyetem 68 százalékát a tágulást okozó sötét energia alkotja, az általunk ismert és megfigyelt anyag az univerzum mintegy 5 százalékát képezi, míg a maradék 27 százalékot a galaxisokat összetartó sötét anyag teszi ki. A sötét anyag létezését gravitációs hatása alapján feltételezik, más módon nem sikerült kimutatni, ezért úgy gondolják, hogy fénnyel vagy az általunk ismert anyaggal nem, vagy csak alig lép kölcsönhatásba.

A Tsinghua Egyetem professzora, Jue Csian rámutatott, hogy az alacsony radonkoncentráció és a kozmikus háttérzaj hiánya segítség lehet a megfoghatatlan anyag titkának megfejtésében. A föld alatti laborban azonban nem csak fizikusok dolgoznak majd: a nyitás után különböző egyetemekről érkező 10 interdiszciplináris csapat kezdte meg a kutatómunkát itt, akik részecskefizikán kívül asztrofizikával, geológiai és élettani kutatásokkal is foglalkoznak. A sötét anyag kimutatására szolgáló folyékony nitrogénnel töltött érzékelőtartályon kívül germániumos, argonos és xenonos detektorokat is kipróbálnak, és neutrínóméréseket is végeznek majd.

(China Daily, South China Morning Post)