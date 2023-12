Bár manapság szinte csak arról olvasni, hogy az Apple milyen rosszul jár az Európai Unió új szabályozásai miatt, a helyzet az, hogy a Microsoft sincs sokkal jobb helyzetben – a Digital Markets Act vagy röviden csak DMA ugyanis a redmondiakra is kiterjed.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a DMA az úgynevezett kapuőr vállalatokat regulázza az igazságosság jegyében,

emiatt ad ki a Microsoft is egy teljesen új Windows 11-es frissítést az év elején, ami olyan „fejlesztéseket” hoz el, amiket a felhasználók már a kezdetek kezdete óta követelnek a techóriástól.

A Windows Central információi szerint a Moment 5 névre hallgató patch már az év első felében befuthat, várhatóan február-március környékén. A lap szerint ez a „feature drop” a korábbi Moment-frissítésekhez képest jóval kisebb terjedelmű lesz, az ugyanis szinte csakis kizárólag azért készül el, hogy az operációs rendszer minden szegmense megfeleljen a DMA-nek. De milyen változásokat is fog ez hozni? Mutatjuk!

Az első és legfontosabb, hogy ezentúl már teljes egészében törölheti számítógépéről az olyan alapértelmezett alkalmazásokat, mint például az Edge böngésző, de a Kamera és a Fotók alkalmazások is eltávolíthatók lesznek. Ami talán még ennél is meglepőbb, hogy úgy, ahogy van, A Windows beépített személyi asszisztense, a Cortana is törölhetővé válik, és végre száműzhetővé válnak a Bing hírek is – ez jelenleg a tálcára van rögzítve.

Fontos megjegyezni, hogy a Moment 5 csak a Windows 11 23H2-es verzióját futtató felhasználók számára lesz elérhető, ami azt jelenti, hogy ha a legújabb funkciókat szeretné, akkor először frissítenie kell a Windows 11 22H2-es verziójáról, ha még nem tette meg. A Moment 5 várhatóan az utolsó Moment-frissítés lesz a Windows 11-felhasználók számára 2024-ben, mivel a következő nagyobb operációsrendszer-frissítés, ami a Hudson Valley kódnevet viseli, még ebben az évben megjelenik.