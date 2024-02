Már nem csak a videók között, hanem azok lejátszása alatt is találkozhatunk hirdetésekkel a TikTok felületén is. Még nem világos, hogy a vállalat csak teszteli-e a lehetőséget, vagy rendszeresen találkozhatunk majd velük. Felmerülhet fizetős csomag bevezetésének lehetősége is a TikTok részéről.