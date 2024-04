Tömeges pert indítottak a társkereső alkalmazás ellen, mert állítólag kiadta több vállalatnak is a felhasználók személyes adatait, hogy reklámcélokra felhasználhassák őket. Az ügyben 650 felperes van, akik több ezer fontos kártérítést is kaphatnak a vállalattól, aki tagadja, hogy valaha is kiadta volna a felhasználók privát adatait.