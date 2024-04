A fejlesztők a világ hadseregeit célozzák lépegető drónjukkal. A világ hadseregei pedig az ukrajnai tapasztalatok nyomán nagyon is érdeklődnek az új technika iránt.

ARC Flamethrower, könnyebben megjegyezhető becenevén Thermonator néven piacra dobta a világ első lángszóróval felszerelt robotkutyáját egy amerikai cég, a Throwflame. Az 1980-as évek posztapokaliptikus vízióiba illő szerkezet 9420 dollárba (3,45 millió forintba) kerül.

A négylábú robotra szerelt lángszóró mintegy 9 méterre képes gyúlékony anyagot (benzint vagy akár napalmot) fecskendezni. A lángok megfelelő célzását lézernyaláb támogatja. A cég promóciós videójából kiderül, hogy a szerkezet – meglepő módon – a levegőbe ugorva is képes lángot szórni.

A robot tájékozódását egy lézeres radar, vagyis LIDAR segíti, így önállóan tud mozogni a terepen, és kikerüli az esetleges akadályokat – ez az önvezető autókban használt technika egyébként mutatja, hogy a termék fejlesztéséhez nem csak akkus csavarbehajtó és szigszalag kellett. Ugyanakkor az is világos, hogy a gép technikai alapjait az Unitree Go2 jelenti.

Ez a robotkutya a civil kivitelben 1600 dollárba (586 ezer forintba) kerül.

A Thermonator akkumulátorról egy órán át működik, Bluetooth- vagy wifikapcsolaton keresztül mobilról akár FPV-módban, vagyis első személy nézetben is irányítható. Ebből kiderül, hogy a fő inspirációt az ukrán–orosz háború drónjai jelentették, egyben ez a konfliktus lehet a potenciális felvevőpiac és a történelmi tűzkeresztség helyszíne.

Ha mégsem válna be fegyveres erők kötelékében, még felhasználható erdőtüzek megfékezésére, gyomirtásra, jég és hő olvasztására vagy popzenei videóklipek kellékeként. Ez utóbbi forgatókönyv sajnos kevésbé valószínű, mivel az amerikai és nyugat-európai hadseregek aktívan vizsgálják az ilyen robotok alkalmazásának lehetőségeit. A robotkutyákat már ma is olyan helyekre küldik, ami túl veszélyes lenne az ember számára – például Csernobil sugárszennyezett területeire – így a harctereken is egész biztosan hamarosan megjelennek.

A Bizánci Birodalomig, modern formájában az első világháborúig visszavezethető lángszóró legutóbb akkor találkozott a modern technikával, amikor Elon Musk árusította partikellékként – ez volt az alagút építésre szakosodott Boring Company egyetlen elkészült terméke.

