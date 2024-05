Komoly mérföldkő a botanika tudományában az a Nature hasábjain megjelent nagyszabású nemzetközi kutatás, amely egy genetikai életfában egyesíti, amit a zárvatermőkről tudunk. A munkában 138 tudományos intézmény 279 kutatója vett részt, és az elért eredmény nagy segítség a rendszertan pontosításában, az új fajok meghatározásában, továbbá a biológiai sokszínűség védelmében és új gyógyító hatóanyagok felfedezésében is.

A zárvatermők vagyis virágos növények a növényfajok 90 százalékát teszik ki a szárazföldön, ahol gyakorlatilag mindenfelé elterjedtek. Nem csak élelmiszerként, de nyersanyagként és energiahordozóként is nagy a jelentőségük.

A zárvatermők mintegy 140 millió éve jelentek meg és tudomány mindig is érdekelte, hogy hogyan válhattak a bolygó uralkodó növényeivé.

Az életfa nem csak a jelenleg élő növényfajokat vizsgálta, de visszanyúlt a múltba is a világ 163 herbáriumában őrzött minták és 200 fosszília alapján. Ezek segítségével felrajzolható a zárvatermők törzsfejlődése: a virágzó növények megjelenését a sokzínűség robbanása követte, amikor nagyon rövid időn belül kifejlődött a ma is ismert fő csoportok 80 százaléka. Az evolúció ezután, mintegy 100 millió évvel ezelőtt visszavett a tempóból, majd egy 40 millió éve érkező jégkorszak újra lökést adott a diverzitásnak.

Kertek, polcok, bunkerek

A Heidelbergi Egyetem például a keresztesvirágúak elemzésével kapcsolódott be a munkába. Ebbe a rendbe tartozik a káposztafélék családja is és biológusok számára fontos modellnövény, a lúdfű is.

A kutatást vezető Marcus Koch professzor nem csak az egyetem növénytani karát vezeti, de az intézmény botanikus kertjét is, ahol közel tízezer növényfaj él. A munka nem állt meg itt Koch és munkatársai a heidelbergi herbáriumban is kutakodtak, ahol a világ különböző pontjairól származó félmillió növényfaj preparált példányait őrzik

Evolúciós kutatásokhoz a genetikai információt hordozó DNS évszázadokkal később is kinyerhető a szárított növényekből

– jelezte Koch.

A sokszínűség megőrzésében ennél is hatékonyabbak a magokat őrző genetikai bankok, ahol optimális körülmények között tárolják a magokat, amelyek évszázadokkal később is kicsíráznak.

A heidelbergi botanikusok munkája betagozódott a globális életfába, amelyben 9500 zárvatermő faj géntérképe található – közöttük 800 olyan faj, amelyet először szekvenáltak. Az így létrejött adatbázis 1,8 milliárd betűnyi genetikai kódot tartalmaz és tizenötször akkora, mint az ezt megelőző legszélesebb kutatásoké.

Az angol Royal Botanic Garden vezetett kutatás nagy lépés a fő cél felé, ami a mind a 330 ezer ismert zárvatermő faj genetikai leírását egyesítő nagy életfa megépítése.

(Nature)