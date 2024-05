Egy exkluzív dubaji sajtóesemény keretein belül nemzetközi környezetben is leleplezte új okosóráját, a Watch Fit 3-at a Huawei. A készülék az elődökétől eltérő, sokkal szemrevalóbb és praktikusabb dizájnt kapott, emellett funkciók tekintetében is történt előrelépés – az óra legnagyobb vonzereje azonban ezek ellenére is annak ára lehet, a készülékért ugyanis „csak” 60 ezer jó magyar forintot kér el a vállalat. A bemutatón az Index is jelen volt, mutatjuk, mit érdemes tudni az új okosóráról.

Hosszú várakozás után hivatalosan is bemutatta Watch Fit-termékcsaládjának legújabb generációját a Huawei. Mint ismeretes, a vállalat számos okosórát értékesít. Találkozhatunk olyan rétegtermékekkel, mint a prémiumkategóriát képviselő Watch Ultimate, vagy a vérnyomásmérővel rendelkező Watch D, emellett azonban az átlagfelhasználók is kedvükre válogathatnak: nekik készül a klasszikus órák megjelenését idéző Watch GT, vagy az egyszerűen csak Watch névre hallgató alapmodell. A Watch Fit is valahol itt helyezkedik el, eddig azonban sokkal inkább egy sportpántra, mintsem egy okosórára hasonlított – ez azonban a harmadik generációval megváltozik.

A Watch Fit 3 ugyanis egy eszközben szeretné egyesíteni a legfontosabb fitneszfunkciókat a stílusos megjelenéssel, éppen ezért első lépésként az elődökhöz képest sokkal szélesebb kijelzőt kapott. Az előlapot egy 1,82 hüvelykes, 60 hertzes panel borítja, ami akár 1500 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes – tehát még a legverőfényesebb nyári napokon is olvasható marad a felület. Az óra megjelenése egyébként sokak számára ismerős lehet, ami nem véletlen, mivel a készülék több szempontból is hajaz az Apple Watchok dizájnjára. Ez nem feltétlenül negatívum, az Apple okosóráinak megjelenése ugyanis már felhasználók millióit vette le a lábáról. Ennek ellenére azonban jobb lett volna valamilyen eredetibb megközelítést látni a vállalattól.

A külső borítás alumíniumból készült, az előlapot üveg, míg a bőrünkkel érintkező hátsó felületet műanyag fedi – többek között ennek a kombinációnak köszönhető az, hogy az óra mindösszesen csak 26 grammot nyom, így szinte nem is érezhető, hogy a csuklónkon van. Fontos részlet, hogy a készülék a Huawei fogalmazása szerint csak egyetlen, 43 milliméteres méretben kapható, így ebből a szempontból nincs lehetőség variálni – a készüléket az elérhető színvariációkkal (fekete, rózsaszín, zöld, fehér, ezüst, arany) és a szíjakkal tudja személyre szabni.

Van benne minden, ami kell

A Watch Fit 3 hátlapján egy pulzusmérőt, valamint egy véroxigén-szintmérőt találunk, emellett azonban több mint száz edzésmód (futás, gyaloglás, úszás, biciklizés, ugrókötelezés, súlyemelés, spinning, többféle tánc stb.) követésére is képes a készülék. A Huawei TruSleep 4.0 technológiának köszönhetően adott továbbá az alváskövetés és elemzés, de támogatott a cikluskövetés is. Az új generációs felhasználói felületnek köszönhetően pedig minden korábbinál több információ megjelenítésére képes az óra. Természetesen többféle számlap közül lehet válogatni – ezek között is több újat találni – ha azonban valaki nem elégedett az előre telepítettekkel, továbbra is tölthet le újakat a gyártó örökké bővülő számlapkatalógusából.

Ugyancsak hatalmas pluszpont a készülék üzemideje: a Huawei állítása szerint átlagos felhasználás mellett elég heti egyszer tölteni a Watch Fit 3-at, ha azonban kicsit kegyesebb a készülékhez, akár tíznapos üzemidőt is kihúzhat belőle.

Indul az előrendelés

Az új termékek között van még az űrkutatás ihlette Watch 4 Pro Space Edition prémiumkategóriás okosóra, valamint a Watch GT 4,41 milliméteres, zöld színű okosóramodellje. Bemutatkozott továbbá a nagy teljesítményű processzorral felszerelt MateBook X Pro notebook és a professzionális, 2,8K-s OLED-kijelzővel felszerelt MateBook 14 laptop is. Ha pedig ez még mindig nem lett volna elég, a Huawei bemutatta a MatePad új generációját, egy új, GoPaint nevezetű appot, illetve a FreeBuds 6i vezeték nélküli fülhallgatót is – a hazai piac főszereplője azonban a Watch Fit 3 lesz.

A Huawei Watch Fit 3 május 22-én kerül fel a hazai boltok polcaira, 59 990 forintos ajánlott fogyasztói áron. Ebbe az árkategóriába a matt alumíniumborítással és szilikonpánttal rendelkező modellek fértek bele, tízezer forintos felárért cserébe azonban már szövet vagy bőrpánttal is kérhetjük az órát – ez esetben a tokozás fényesre polírozott alumínium lesz.