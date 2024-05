Ahogy arról az Index is beszámolt, az Apple még kedden mutatta be a teljesen újratervezett, és minden korábbinál vékonyabb iPad prókat, miknek népszerűsítéséhez egy frappáns reklámfilmet is forgattak.

A közel kétmilliószor megtekintett videóban az látható, amint a kreativitáshoz köthető szimbólumokat – mint péládul hangszereket, szobrokat, ecseteket, festékeket és kamerákat – zúz össze egy gépezet, aminek végén csak egy dolog marad épségben.

Ez nem más, mint az új iPad Pro, szimbolizálva, hogy a készülékkel és a hozzá vásárolható olyan tartozákokkal, mint az Apple Pencil Pro, tulajdonképpen minden összezúzott tárgy kiváltható – legyen szó festésről vagy éppen zenekészítésről.

A reklám egyesek szerint rendkívül kreatív lett, a Twitterhez és Reddithez hasonló közösségi oldalakon azonban futótűzként kezdtek terjedni azok a vélemények, melyek szerint

az Apple a reklámmal azt sugallja, hogy a valódi művészet semmit sem ér, azt nyugodtan tönkre lehet tenni.

Az ügy odáig fajult, hogy a vállalatnka közleményben kellett elnézést kérnie, elmondásuk szerint a reklámmal célt tévesztettek, és tévedtek, amit nagyon sajnálnak; emiatt az iPad Próval kapcsolatos tévés kampányokat is beszüntetik.

Célunk, hogy folyamatosan ünnepeljük azt a rengeeg módot, ahogyan a felhasználuk kifejezik magukat és életre keltik öteletiket egy iPad segítségével. A legújabb reklámunkkal célt tévesztettünk, amit nagyon sajnálunk

– idézte az Ad Age az iPhone-gyártót. Az Apple szóvivői ezen felül nem kívántak nyilatkozni az üggyel kapcsolaban.