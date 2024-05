Pénteken kerülnek fel a boltok polcaira az új, minden korábbi (kijelzővel rendelkező) Apple-készüléknél vékonyabb iPad Prók, a felhasználók azonban már most azon aggódnak, hogy az iPadek majd elhajlanak, a vékony ház ugyanis nem lesz elég masszív. Az Apple vezetői most nyilatkoztak a témában, szerintük egyáltalán nincs mitől tartani, hiszen nemcsak kívülről, hanem belülről is újratervezték a készülékeket, a szívósságra külön figyelmet fordítva.