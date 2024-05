Legrosszabb esetben akár pajzsmirigy-alulműködést is okozhat, ha kutyasétáltatás közben rángatjuk a pórázt, ezért érdemes megtanítani az állatot a helyes viselkedésre.

Súlyos gondokat okozhat, ha a kutya húz, amikor pórázon sétáltatjuk. A helyes viselkedés elsajátításához az állatnak a segítségünkre van szüksége: a legfontosabb feladatok közé tartozik, hogy megtanítsuk, hogyan kell pórázon sétálni, és nem csupán azért, mert kutyatulajdonosként bosszantó ez a viselkedés, hanem mert a kutya egészsége a tét.

A nyakörvet viselő kutyák esetében a póráz húzása sérüléseket okozhat a nyakon és a légcsövön is. De a csigolyák és idegek is sérülhetnek, ami tartós károsodáshoz vezethet. A nyakörv továbbá sokszor ott helyezkedik el, ahol a pajzsmirigy található. A póráz folyamatos húzása állandó nyomást gyakorol a szervre, ami hosszú távon akár pajzsmirigy-alulműködést eredményezhet. Ezek veszélyét pedig tovább növeli, ha a gazdi még vissza is rántja az állatot.

Különösen veszélyesek a kihúzható pórázok, mert amikor a kutya fut, és eléri a póráz végét, az hirtelen a futáshoz kifejtett összes erővel rántja vissza az állatot. Hogy mi okozhat még egészségkárosodást a kutyánál, azt Az én kutyám cikkéből tudhatja meg.