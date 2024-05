A Sony Music Group 700 technológiai cégnek és zenei streaming szolgáltatónak küldött figyelmeztető levelet, amiben arra hívják fel a figyelmet, hogy ne használják fel engedély nélkül a cég tartalmait. A sajtó birtokába jutott levél megfogalmazása szerint „okuk van feltételezni”, hogy a címzett már elkövette az illetéktelen felhasználást és arra kérik, hogy írja le mely felvételeket használta fel mesterséges intelligencia betanításához és azokra hogyan tett szert.

A cég határidőt is szabott a válaszadásra kiemelve, hogy minden lehetséges eszközt fel fog használni, hogy érvényt szerezzen szerzői jogainak.

A nyelvi modellek, képgenerátorok és zenei generátorok betanítása jelentős mennyiségű digitális tartalmat igényel, az erre a célra felhasznált tartalom jogi státusa többnyire a szürke zónába esik, mivel nem lehet közvetlenül beazonosítani és bizonyítani.

Többen is hasonlóan jártak el korábban

A Sony szóban forgó lépése egy az emiatt kialakult szerzői jogi konfliktus következményei közül. Hasonló okokból jogi fellépésre kényszerültek képszolgáltatók, írók és a The New York Times napilap is.

A Sony Music Group gyűjteményébe olyan előadók tartoznak, mint az AC/DC, Annihilator, Beatles, BTS, Bob Dylan, Ol' Dirty Bastard, Stevie Wonder, Amy Winehouse és Michael Jackson. A zenei világot eközben teljesen felkavarta a mesterséges intelligencia által készített zene és deep fake énekesek megjelenése.

(Cnet, TechCrunch)