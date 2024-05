Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, május elején egy exkluzív dubaji sajtóesemény keretein belül nemzetközileg is bemutatta legújabb okosóráját a Huawei. Az új készülék a Watch Fit 3 nevet viseli, az elődhöz – azaz a Watch Fit 2-höz – képest pedig számos területen újít – legyen szó akár a nagyobb és fényesebb kijelzőről vagy az új szoftverről, ami az órán fut. A Watch Fit 3-at az elmúlt napokban mi magunk is kipróbáltuk, összességében pedig elmondhatjuk, hogy néhány fájó hiányosság ellenére egy pofátlanul jó ár-érték arányú órát tett le az asztalra a gyártó. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni a Huawei új okosórájáról.

11 Galéria: Huawei Watch fit 3 okosóra Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mint ismeretes, a vállalat számos okosórát értékesít. Találkozhatunk olyan rétegtermékekkel, mint a prémiumkategóriát képviselő Watch Ultimate vagy a vérnyomásmérővel rendelkező Watch D, emellett azonban az átlagfelhasználók is kedvükre válogathatnak: nekik készül a klasszikus órák megjelenését idéző Watch GT vagy az egyszerűen csak Watch névre hallgató alapmodell. A Watch Fit is valahol itt helyezkedik el, eddig azonban sokkal inkább egy sportpántra, mintsem egy okosórára hasonlított – ez azonban a harmadik generációval megváltozott, a Watch Fit 3 ugyanis teljesen új külsőt kapott.

Megy ez, mint a karikacsapás

Mielőtt azonban rávetnénk magunkat az órára, nézzük meg, hogyan is tudjuk azt párosítani okostelefonunkhoz, illetve hogy milyen telefonokhoz lehet egyáltalán hozzákapcsolni. Ahhoz, hogy a kapcsolat létrejöhessen, a mobilunkra mindenképp le kell töltenünk a Huawei Health nevezetű alkalmazást – ez lesz majd az óra főhadiszállása, ide fog beérkezni minden egészségügyi adat, illetve az edzések eredményei is. A Health app letöltése viszont nem annyira egyszerű. Amennyiben iPhone-ja, Samsung vagy Huawei telefonja van, úgy viszonylag még könnyű dolga lesz, mivel a gyártók alkalmazásboltjaiból (App Store, Galaxy Store, App Gallery) könnyen letöltheti az appot. Más gyártók készülékeivel azonban az órán megjelenő QR-kódot kell majd beolvasnia, és a Huawei weboldaláról kell beszereznie az appot, az ugyanis a szankciók miatt nem elérhető a Google Playen belül.

Telepítés után érdemes egy Huawei-fiókot regisztrálni (vagy bejelentkezni, ha már rendelkezik eggyel), majd a Devices menüpont alatt el is lehet indítani a párosítási folyamatot, ami alig hosszabb egy percnél. Ezek után már szabadon használhatja az órát, ami egyébként körbe is vezeti a szoftveres felületen, hogy a jövőben profin tudja kezelni azt.

Az elefánt a szobában

Az órára pillantva egyből olyan érzésünk lehet, mintha ezt a dizájnt már láttuk volna valahol, ami nem véletlen – a Watch Fit 3 tulajdonképpen egy Apple Watch, csak Huawei logóval. Mindezek ellenére a Watch Fit 3 kialakítása remek, nemcsak könnyű, de kényelmesen is illeszkedik a csuklóra. Az óra jelenleg három változatban kapható – szilikonszíjakkal, bőrszíjjal és szövetszíjjal, de egy külön kapható kiegészítővel bármilyen szíjat az órához csatlakoztathatunk. A készülék tokja minden esetben alumíniumból készül, a bőrszíjas modellé azonban matt helyett fényesre polírozott, aranyszínű borítást kapott – nálunk ez a modell járt.

Az előlapot egy 1,82 hüvelykes, 60 hertzes panel borítja, ami akár 1500 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes – tehát még a legverőfényesebb nyári napokon is olvasható marad a felület.

A dobozban egyébként túl sok mindent nem találunk, az óra és a szíj mellett csak egy töltőkábel jár a készülékhez, hálózati adapter nélkül. Az órát csak ezzel az egyedi kábellel tudjuk tölteni, a vezeték nélküli töltés ugyanis nem támogatott – szerencsére a gyorstöltés igen, de erről majd később.

Kiindulva tehát abból, hogy egy huaweies Apple Watchcsal van dolgunk, a következő gombokat találjuk az órán: a jobb felső részen egy digitális koronával görgethetünk, nyithatjuk meg az alkalmazásválasztót, illetve léphetünk ki alkalmazásokból, míg az alatta található, hosszúkásabb oldalsó gomb lenyomásával alapértelmezett esetben azonnal az edzések menüpontra léphetük – ezek közül egészen pontosan 101 különbözőt képes rögzíteni a Watch Fit 3. Maga a szoftveres felület is több ponton hasonlít az Apple Watchokon futó watchOS-hez, és van néhány számlap is, ami az Apple okosóráján találhatókra hajaz – az ötletek tehát nem minden esetben eredetiek, ettől függetlenül azonban remekek.

Mindennapos társ

Onnantól kezdve, hogy beüzemeltük az órát, nincs más dolgunk vele, mint hagyni, hogy végezze a dolgát. A Watch Fit 3 szüntelenül figyeli a nap során, hogy hányat léptünk, mekkora távot tettünk meg, hány kalóriát égettünk – és az Apple Watchokhoz hasonlóan azzal kapcsolatban is figyelmeztet minket, hogy minden órában álljunk fel legalább egy órára. A készülék emellett rendelkezik pulzus- és véroxigénszint-mérővel is, így ezeket az egészségügyi adatokat bármikor a rendelkezésünkre tudja bocsátani. EKG-t készíteni azonban nem tud, ahogy az érintéses fizetés sem valósítható meg vele, hiszen nincs benne NFC-chip.

11 Galéria: Huawei Watch fit 3 okosóra Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ugyancsak hátrány, hogy amennyiben iOS-es készülékhez csatlakoztatja az órát, akkor az értesítések ugyan meg fognak jelenni, reagálni azonban nem fog tudni rájuk semmilyen módon – androidos készülékek esetében ez az opció már adott. Ugyancsak az androidos mobillal való összekapcsolás kiváltsága, hogy ilyen esetben tud zenéket és appokat is tölteni az órára a Health appon keresztül, erre iPhone-ok esetében nincs lehetősége. Jó hír viszont, hogy használjon bármilyen okostelefont is, a médiavezérlés minden esetben adott, akár egy YouTube-videó megy éppen a telefonon, akár Apple Musicot, akár Spotifyt hallgat, az órán bármikor meg tudja állítani, majd újraindítani a lejátszást.

Az óra emellett képes elemezni az alvásunkat és az általános közérzetünket, továbbá a stressz-szint mérésére is alkalmas.

Ahogy említettük, a Watch Fit 3 nem kevesebb mint 101 különböző edzésmód mérésére képes. A listában az olyan hétköznapi dolgok, mint a kül- és beltéri sétálás, futás és súlyemelés mellett olyan egzotikusabb „sportokat” is találhatunk, mint például a papírsárkány-röptetés, horgászás vagy a hastáncolás. Ezenkívül a masszív külsőnek köszönhetően elérhetők különböző vízi sportok, mint a kül- és- beltéri úszás vagy éppen a vitorlázás és a szörfözés. A Watch Fit 3-ban továbbá előre elkészített edzésterveket is találhatunk, amiket elindítva az óra végigvezet minket a bemelegítéstől kezdve a végső lenyújtásig egy teljes edzésen.

11 Galéria: Huawei Watch fit 3 okosóra Fotó: Papajcsik Péter / Index

És hogy az üzemidőről is essen néhány szó: a Huawei szerint akár tíz napot is kibír egyetlen töltéssel a Watch Fit 3, ami szerintünk inkább csak 6-7 nap – ez azonban még mindig elképesztő teljesítmény ahhoz képest, hogy a legújabb Apple Watchokat legjobb esetben is másfél-két naponta tölteni kell. Igaz, a Huawei órájában nem találunk olyan extra funkciót, mint például a mindig éber kijelző, ami nem olyan nagy hátrány annak fényében, hogy egy egyszerű csuklómozdításra már fel is villan az óra kijelzője.

Összegezve

Mindent összevetve tehát a Huawei egy remek órát tett le az asztalra. Az kétségtelen, hogy a Watch Fit 3 egy Apple Watch-másolat, míg azonban az Apple okosóráit csak iPhone-okkal lehet használni, addig a Huawei készüléke kvázi bármilyen mobillal párosítható – így ha androidos körökben mozog, és egy Apple Watch-szerű okosórát keres, most elkészült a tökéletes megoldás. Ezek mellett ráadásul a Watch Fit 3 sokkal kedvezőbb árú is – a szilikonpántos modelleket 60 ezer forintért, míg a bőr- és szövetszíjas modelleket 70 ezer forintért zsebelheti be, ami durván feleannyi, mint az Apple Watch modellek ára. Félreértés persze ne essék: az Apple-rajongóknak nem kell félniük, iPhone mellé továbbra is az Apple Watch marad a legjobb választás, az androidos szférában azonban – szerintünk – komoly vetélytárs lehet a Watch Fit 3.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)