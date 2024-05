A Windows 8.1 és a Windows 7 után a Windows 10-nek is megszűnik a támogatása 2025 őszén. A Microsoft létre is hozott egy oldalt, ahol a Windows 11-re való egyszerű átállásra vonatkozó információkat, eszközöket és tippeket találhatja meg a felhasználó. A Windows 10 2015. július 29-én jelent meg.

A Microsoft nemrég közölte, hogy a szoftvervállalat 2025. október 14. után már nem fog biztonsági frissítéseket és technikai támogatást nyújtani a Windows 10 rendszerhez. A számítógép továbbra is működni fog, de a felhasználóknak javasolják, hogy térjenek át a Windows 11-re. Mint írták, a Windows 10-es számítógép jogosult lehet a Windows 11-re való frissítésre. Az egyszerű átállásra vonatkozó információkat, eszközöket és tippeket itt találja.

A támogatás megszűnése azt jelenti, hogy a Windows ezen régebbi verziója nem kap többé ingyenes szoftverfrissítéseket a Windows Update szolgáltatástól, emellett sem technikai támogatást, sem biztonsági javításokat nem nyújtanak hozzá. A Windows 10 támogatásának megszűnése után a számítógép nagyobb veszélynek lesz kitéve a vírusok és a rosszindulatú programok miatt.

A Windows 10-et a mai napig számítógépek milliói futtatják

A döntés értelmében hivatalosan is mellékvágányra helyezi a Windows 10-et a Microsoft, amelyet a mai napig számítógépek milliói futtatnak; nemcsak otthoni, hanem céges környezetben is. Az ilyen és ehhez hasonló döntésekkel szeretné a Microsoft elérni, hogy a lehető legtöbb felhasználó váltson Windows 11-re, ami a legfrissebb felmérések szerint két évvel a rajt után is „csak” 400 millió készüléken fut.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, új időszámítás vette kezdetét az asztali számítógépek és laptopok világában, a Microsoft a múlt héten ugyanis hivatalosan is leleplezte legújabb termékcsaládját – a készülékekre már MI-számítógépekként vagy – ahogy a vállalat hívja – Copilot+PC-ként lehet hivatkozni. Azok belsejében már nem Intel-, hanem ARM-architektúrájú Snapdragon X Elite chipek ketyegnek, aminek köszönhetően hatalmasat nőtt a laptopok teljesítménye, miközben a fogyasztásuk csökkent, tehát sokkal tovább bírják egy töltéssel.