Új Rubik-kocka-kirakási világrekordot állított fel egy robot. A japán Mitsubishi mérnökei által alkotott gép mindössze 0,3 másodperc alatt oldotta meg a híres logikai játékot. Az új eredmény a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.

Japánok által tervezett robot állította fel a Rubik-kocka új kirakási világrekordját. A gépet a Mitsubishi mérnökei építették meg – írja az Independent.

A Mitsubishi mérnökei által alkotott gép teljesítményéről egy videó is készült, ahol látható, hogy villámsebességgel rakja ki a híres logikai játékot.

A Rubik-kocka kirakásának új Guinness-rekordja 0,305 másodperc. A robot csaknem tízszer gyorsabban oldotta meg a logikai játékot, mint a leggyorsabb ember, aki tavaly júniusban állította fel a világcsúcsot. Mint írtuk, a 21 éves Max Park 3,13 másodperc alatt rakta ki a klasszikus Rubik-kockát az amerikai Kalifornia államban rendezett versenyen.

Rubik Ernő: Egy problémát nem gyorsan, hanem jól kell megoldani

Interjút adott Rubik Ernő szobrász-építész-formatervező az Iparművészeti Múzeumnak. A beszélgetésben szóba kerülnek a versenykockák is. „Nagyon drága egy versenykocka, száz dollárba is kerülhet, mert komoly befektetésnek számít. Erre sosem gondoltam, és a versenyt nem is támogattam, mert egy problémát nem gyorsan kell megoldani, hanem jól.

DE MINŐSÉGBEN NAGYON SZÉP DOLGOKAT CSINÁLNAK, PÉLDÁUL MÁR MÁGNEST TESZNEK BELE. MÁSODPERCEK ALATT KELL EREDMÉNYT ELÉRNI.

A készítők versenyeznek egymással. A versenyzők saját kockával játszanak, ebbe be is fektetnek. Ez a rekordszemlélet. A mostani csúcsversenyzők 3 másodperc kirakási idő körül járnak. Az emberi agy kapcsolata ez a végrehajtó-mechanizmussal. Itt a kéz és az agy, a memória együttműködésének rendkívül nagy kombinációs lehetőségrendszeréről beszélünk. Olyan, mint a sakk. Aki tud sakkozni, ránéz egy táblára, és lát maga előtt egy csomó kombinációt. […] Mindenféle memória létezik, például a mozgásmemória. A struktúra felismerése pedig a pattern recognition, azaz a mintafelismerés. A kockában nagyon sok lehetőség van. Az öregeknél is használják – demencia ellen.”