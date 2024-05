Irányelvek vannak, de az algoritmus nem publikus, és a kiszivárgott adatok alapján állítólag nem is mindig mondtak igazat róla.

Példátlan betekintés nyújt a Google internetes kereső működésének rejtelmeibe az a mintegy 2500 oldalas dokumentum, amely nemrég szivárgott ki a cégtől.

Az dokumentumok létezéséről az keresőoptimalizálásra szakosodott szakemberek – Rand Fishkin és Mike King – adtak hírt, az óriáscég ezt sokáig nem kívánta kommentálni, utóbb azonban megerősítette az információk valódiságát.

Mivel a keresésben elért helyezéstől függ, hogy eléri a közönségét valaki, a Google kereső működésének komoly gazdasági és pénzügyi következményei vannak. Rengeteg tudható arról, hogy az algoritmus mit tekint egy adott keresés szempontjából relevánsnak egy weboldalon, a rá mutató linkek számától, a meta-cimkéken és kulcsszavazáson át, a különböző formázási nüanszokig – e tényezők maximalizálásáról szól a keresőoptimalizálás. A Google kereső rangsort készítő algoritmus pontos működése ugyanakkor nem átlátható vagy publikus.

A kiszivárgott dokumentumokból erről derült ki pár dolog, bár korántsem minden. A belső használatra szánt szöveg sűrű technikai zsargont tartalmaz. Kiderül például, hogy a rendszer milyen adatokat gyűjt és vesz figyelembe (például, hogy hányan kattintanak egy linkre), ezek Fishkin és King szerint esetenként szöges ellentmondásban vannak azzal, amit a cég korábban állított a működéséről.

A hazugság kicsit erős, de ez a megfelelő kifejezés

– írta a Verge-nek King, aki szerint most kiderült, hogy kollégáit korábban igaztalanul hiteltelenítette a Google reprodukálható működésekkel kapcsolatos vitákban. Ilyen téma volt, hogy a Google böngészőjéből, a Chrome-ból származó adatok számítanak-e a rangsorolásnál. Bár a cég korábban tagadta, a dokumentumokból kiderül, hogy valóban felhasználják ezeket az adatokat.

Fishkin kiemelte, hogy az Google képviselői által hivatkozott úgynevezett EEAT-faktor, vagyis az, hogy a tapasztalatot, szakértelmet, szakmai tekintélyt és megbízhatóságot is figyelembe veszik, sehol sem szerepel az iratokban.

A kikerült adatok komoly hullámokat vethetnek nem csak a SEO-szakmákon belül, de a tartalomszolgáltatásban és marketingben is. A szigorúan őrzött algoritmusról nem először derülnek ki részletek, korábban a Google ellen folyó antitröszt per keretében is nyilvánosságra kerültek dokumentumok.

Az internetkereső nem csak a kiszivárogtatás miatt él nehéz időket, az OpenAI által indított mesterséges intelligencia versenyben sincs szerencséjük, ami az eddig kikezdhetetlennek tűnő megbízhatóságukat fenyegeti.

(The Verge)