A Princeton Egyetem informatikai tanszékének munkatársai a Meta támogatásával már jelenleg is használatos 3D kijelző technikát módosították úgy, hogy használhatóvá vált hordozható virtuálisvalóság- és kiterjesztettvalóság-szemüvegként is. A fejlesztésről a Nature Communications április végén megjelent számában számoltak be.

A jelenlegi SLM holografikus kijelzők alapja, folyadékkristályos úgynevezett LCoS kijelző, amelynek egyik korlátja, hogy szűk látószögben működik. Ez ugyan megnövelhető, de a hologramnak így kicsinek kell lennie, vagy homályosodik és eltűnik, ha a néző kicsit más szögbe fordítja a tekintetét.

Felix Heide, a Princeton adjunktusa szerint emiatt ha egy monitor méretű kijelzőt élményéhez mozivászon méretű 3D kijelzőre lenne szükség.

A mérnökök egy új optikai alkatrész, egy különleges mintával ellátott lencse beépítésével oldották meg a problémát,

ami nem csak az SLM kijelző látószög korlátait tudták meghaladni, de az így létrejött eszköz olyan kicsi és könnyű, hogy a jelenlegi VR-eszközökkel szemben, akár szemüvegre szerelhető. A szakemberek szerint így ideális segédeszköz lehet vezetéshez, sebészeti beavatkozáshoz, vagy háztartási szerelés elvégzéséhez.

(Nature Communications)