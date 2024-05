Még több információ szivárgott ki a Samsung következő csúcskategóriás okosórájáról, amik alapján elkészültek az első renderek is a készülék kinézetéről. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a korábban általunk is közölt pletykák valódiak, a dél-koreai vállalat tényleg egy szögletes órát dobhat idén piacra – a Samsung azonban vitt egy csavart a történetbe, hogy a Galaxy Watch Ultrát még véletlenül se lehessen összekeverni az Apple-féle Watch Ultrával.

Korábban úgy hírlett, hogy a Samsung készen áll visszatérni a kezdetekhez, így a mostanra megszokott, kör alakú kijelzővel ellátott okosórák helyett inkább az Apple Watch-okra és a korai Galaxy Gearekre emlékeztető, szögletes dizájnnal rendelkező órát dobnának idén piacra. A Galaxy Watch7-es szériáról azóta számos pletykát lehetett olvasni, a bemutatóhoz közeledve azonban egyre inkább tisztul a kép. Ezúttal például olyan információk és képek érkeztek, amik minden korábbinál jobban segítenek belőni, hogy nagyjából mivel is készülhet a vállalat a július 10-re betervezett Galaxy Unpackeden.

Mint kiderült, a Galaxy Watch7-es készülékek mellé – amik valószínűleg tovább viszik majd a Watch6-os modellek kinézetét – érkezni fog egy minden korábbinál nagyobb és prémiumabb – ezáltal drágább – Samsung okosóra is, ami a Galaxy Watch Ultra nevet fogja viselni. Az elnevezés nem meglepő, a dél-koreaiak már évek óta használják azt csúcskategóriás telefonjaik esetében, a felhasználók tehát tudni fogják, hogy mit jelöl az „Ultra” név – ezzel ráadásul még az Apple-nek is odaszúrhatnak, a legdrágább Apple Watch ugyanis szintén az Ultra nevet viseli.

Tényleg szögletes lesz, de nem úgy, ahogy elsőre gondolná

Egy friss szivárogtatásnak és az az alapján elkészülő számítógépes, háromdimenziós rendereknek köszönhetően azt is láthatjuk, hogy nagyjából hogyan fog kinézni a Galaxy Watch Ultra. A készülék kialakítása valóban szögletesebb és minden korábbinál strapabíróbb lesz, a kijelző azonban marad kör alakú, ahogy a forgatható lünetta sem megy sehová. Az óra jobb oldalán három gombot láthatunk, egy felső és egy alsó gombot, valamint a kettő között egy forgatható koronát. A SamMobile információ szerint a Galaxy Watch Ultra továbbá egy minden korábbinál nagyobb hangszórót kap, hogy kivitelezhető legyen az Apple Watch Ultrában is jelen lévő sziréna funkció.

Ami azonban talán még érdekesebb, az az, hogy ebben a készülékben debütálhat a Samsung első, három nanométeres gyártástechnológiával készülő chipje, az Exynos W1000.

Ennek köszönhetően nemcsak az üzemidő lehet majd nagyobb a korábbi Galaxy Watch-okhoz képest, hanem a készülék teljesítménye is az egekbe ugorhat a konkurens okosórákhoz viszonyítva. Hátrány, hogy a kiszivárgott dokumentumok alapján az órát lassabban lehet majd tölteni a Galaxy Watch7-es modellekhez képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyelőre még a dokumentumok is csak a tesztmodellekre tudnak hivatkozni, így ezen még bőven javíthat a Samsung. A megjelenésig ugyanis közel két hónap van még hátra. Ahogy arról korábban beszámoltunk, meg van rá az esély, hogy egy nem invazív vércukorszint mérő is debütál az órában – ennek jelenlétéről azonban egyáltalán nem szólt a jelentés, így ezen funkció érkezése továbbra is megerősítésre vár.

Samsung Galaxy Watch X 傳 6 月底發表以 Apple Watch Ultra 作假想敵 https://t.co/ftoo7R1RpZ pic.twitter.com/8E0RUX9ki0 — unwire.hk (@UnwireLife) May 29, 2024

Érdekesség, hogy ahogy az a fenti képben is látható, néhány nappal ezelőtt még Galaxy Watch X-ként hivatkoztak a Samsung új készülékére, a legfrissebb dokumentumok alapján azonban mostanra tulajdonképpen borítékolható lett az Ultra jelző.

Nem csak órákat mutatnak majd be

A Samsung idei második Galaxy Unpacked eseménye napról napra izgalmasabbnak ígérkezik. Szinte biztos, hogy a Galaxy Watch7-es és Galaxy Watch Ultra modellek mellett itt leplezi majd le a vállalat a Galaxy Z Flip és Galaxy Z Fold mobilok hatodik generációját – mellettük azonban várhatóan a dél-koreaiak első okosgyűrűjét, az év elején már leleplezett Galaxy Ringet is itt ismerhetjük majd meg jobban.

A jelenlegi információk alapján a Galaxy Ring az okosórákhoz hasonlóan fitnesz-, egészség- és alváskövetést kínál majd, és a csatlakoztatott okostelefonon keresztül minden adatot átküld majd a Samsung Health alkalmazásnak – kijelző nélkül ugyanis a gyűrű maga nem lesz képes adatokat megjeleníteni. A Galaxy Ring várhatóan a következő képességekkel fog rendelkezni: véroxigénszint-mérés, bőrhőmérséklet-mérés, pulzusmérés, légzésszámkövetés, alváskövetés, perióduskövetés, edzéskövetés, lépésszámmérés. A gyűrű tehát tulajdonképpen minden olyan dologra képes lesz, amit jelenleg egy Galaxy Watch lát el, csupán egy sokkal kisebb forma faktorral.

Ahogy említettük, az új készülékeket várhatóan július 10-én, Párizsban leplezi majd le a Samsung.