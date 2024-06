Egy potenciálisan veszélyes, 2024 CR9 névre keresztelt aszteroida megközelíti a Földet 2024. június 11-én – írja a Times Now. A The Virtual Telescope Projectnek sikerült leképezni a kisbolygót a 7,8 millió kilométeres távolság ellenére.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az elmúlt hétvégén több aszteroida is megközelítette a Földet, a legnagyobb, 2024 KB1 névre keresztelt űrszikla mérete akkora volt, mint egy busz, és 364 ezer kilométerre került közel a bolygónkhoz. Múlt hét szombaton két nagyobb, repülőgép méretű aszteroida is elhaladt a Föld közelében, a 2024 JC1 aszteroida, amely 33,5 méter hosszú, 5,7 millió kilométernyire, miközben a 2024 JP1 – amely 28,8 méter hosszú – 7 millió kilométernyire.

A NASA most egy közel 450 méter átmérőjű, 2024 CR9 elnevezésű űrsziklára figyelmeztet, amely több mint 26 500 kilométer/órás sebességgel száguld a Föld felé, várhatóan 2024. június 11-én közelíti majd meg az égitestet. Bár az aszteroida körülbelül 7,3 millió kilométeres (a Föld–Hold-távolság 18,7-szerese) biztonságos távolságban fog elszáguldani a Föld mellett, ez a közeli találkozás fontos emlékeztetőül szolgál a hatalmas űrben leselkedő potenciális veszélyekre.

A Mars és a Jupiter közötti főövben békésen tanyázó aszteroidák többségével ellentétben a 2024 CR9 az Amor típusú kisbolygók csoportjába tartozik. Ezeknek az égi vándoroknak a pályája időnként keresztezi a Föld útvonalát, ami a mostanihoz hasonló közelharcokat okoz. Bár az űrszikla becsapódásának valószínűsége rendkívül kicsi, fontos figyelembe venni a lehetséges következményeket.

Becslések szerint egy ilyen méretű aszteroida nagyjából 52 ezer évente ütközik bolygónkkal, ami globális katasztrófát idézhet elő. Egy hipotetikus forgatókönyv szerint, ha a 2024 CR9 becsapódna a Földbe, a becsapódás robbanásszerű lenne. Az ütközés 2,2 kilométer széles és 467 méter mély krátert vájna, 424 megatonna TNT-nek megfelelő energiát szabadítva fel.

A pusztítás nem korlátozódna a becsapódás helyére, hatalmas területet nyelne el, elhamvasztva mindent, ami az útjába kerül. A 6,2-es erősségű földrengés 57 kilométer távolságban is érezhető lenne, további károkat okozva, és emberéleteket követelve.

Az aszteroidáról készült kép három, egyenként 600 másodperces expozíció kombinációjából származik, amelyeket a Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME robotikus egységgel távolról készítettek az olaszországi székhelyű Virtual Telescope Project részeként. A távcső követte az aszteroida látszólagos mozgását, így az egy fehér nyíllal jelzett éles fénypontnak tűnik, míg a csillagok fényes csíkokat hagynak a háttérben. A leképezés időpontjában az aszteroida mindössze 8 fokkal volt a déli horizont felett. A 2024 CR9 a képalkotás idején mintegy 7,8 millió kilométerre volt bolygónktól. Ezt az aszteroidát a Pan-STARRS felmérés fedezte fel 2024. február 15-én.

A NASA különös figyelmet fordít a bolygóbiztonságra

A lehetséges következmények rávilágítanak az olyan bolygóvédelmi akciók fontosságára, mint amilyen a NASA által irányított program. A tudósok folyamatosan figyelemmel kísérik a földközeli objektumokat (NEO-k), és olyan technológiákat fejlesztenek ki, amelyekkel az aszteroidákat el lehet téríteni, ha azok ütközésveszélyt jelentenének.

Ezen technológiák közé tartoznak a kinetikus impaktorok (űrhajó ütközése az aszteroidába, hogy megváltoztassa annak pályáját), a gravitációs vontatók (az űrhajó gravitációs vonzásának felhasználása az aszteroida eltolására), sőt végső megoldásként még a nukleáris robbanások is.

A 2024 CR9 közeledése nem feltétlenül ad okot azonnali riadalomra. Azonban éles emlékeztetőül szolgál arra, hogy milyen állandó kozmikus fenyegetésekkel kell szembenéznünk. A NEO-k folyamatos megfigyelésével és a bolygóvédelmi kezdeményezésekbe való befektetéssel megvédhetjük jövőnket, és biztonságosabb létet biztosíthatunk az elkövetkező generációk számára.