Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a watchOS 10 szinte mindent megváltoztatott az Apple okosóráin, kezdve az alkalmazások kinézetétől egészen addig, hogyan is vezérelhetjük azt. Ennek függvényében a watchOS 11 egy rendkívül kicsi frissítésnek ígérkezett, amit az is erősített, hogy a többi rendszerrel ellentétben ezzel kapcsolatban semmilyen szivárogtatás nem látott napvilágot. Az esemény után némileg érthető, hogy ez miért történt így – a szeptemberben érkező watchOS 11 tényleg nem váltja meg a világot, az által elhozott funkciók azonban kellően praktikusok ahhoz, hogy megérje majd frissíteni.

Évek óta erre vártunk

Az egyik legjelentősebb fejlesztés az Apple Watchok legelső generációján jelen lévő aktivitásmérő gyűrűket érinti, amik lassan tíz éve változatlanok maradtak. Nagy újításokra ezúttal sem kell számítani, jó hír azonban, hogy a watchOS 11-ben már lehetőségünk lesz a gyűrűket szüneteltetni. Ez azt jelenti, hogy például egy esetleges betegség esetén kikapcsolhatjuk az aktivitásgyűrűket, így akkor sem veszítjük el az azok bezárásáért járó szériát, ha ki sem tudunk kelni az ágyból. Ugyancsak újdonság, hogy ezentúl már nemcsak heti szinten módosíthatjuk a minimálisan elégetendő kalóriák számát, hanem különböző napi limiteket is megadhatunk – ennek eredményeképp még inkább személyre szabhatjuk a céljainkat.

Ha tudjuk, hogy a hétfők nagyon nehezen indulnak, és semmiképp sem fogunk edzeni aznap, elég egy alacsony szintet megadni, míg az „edzős napokra” mehetnek a magasabb számok – a gyűrűk így mindig be lesznek zárva.

Frissült maga a Fitnesz app is az iPhone-okon és iPadeken, így a kezdőlapot az új rendszeren már teljesen személyre tudjuk szabni: mi dönthetjük el, milyen metrikák és adatok jelenjenek meg elsőként, a számunkra irrelevánsakat pedig el is rejthetjük. Újdonság még a „Vitals” nevezetű app is, ami egy helyre szedi a Watch által gyűjtött összes egészségügyi adatot, kezdve a pulzusunktól, a véroxigén-szinten, a percenkénti légzéseken és az alvás közbeni csuklóhőmérsékleten át egészen az alvás időtartamáig és minőségéig. Ezeket aztán összesítve kielemzi az óra, és azonnal szól, ha az átlagtól eltérő eredményeket talál.

Más is frissült

Ezeken felül az atléták új menüpontokon keresztül vizsgálhatják és elemezhetik teljesítményüket; a fotók számlap felújított változatával még egyedibb megoldásokat készíthet; a Ciklus appal ezentúl már várandósságát is naplózhatja; a Check-in funkciót pedig akár edzés közben is elindíthatja, ami egy késő esti futás esetén kifejezetten hasznos lehet. Az Apple szerint emellett növelték a Watch biztonságát, illetve új műveletekkel bővítették a Series 9-ben és Ultra 2-ben debütáló Dupla Koppintás funkciót is. A watchOS 11-be érkező összes fejlesztést ide kattintva tekintheti meg.

Viszlát, Apple Watch SE!

Mindez azonban hiába, ha az egyik legnépszerűbb óra nem kapja meg a fejlesztéseket. Bár az új funkciók nem igényelnek különösebben erős hardvert, mint ami a watchOS 10 futtatásához kellett volna, a watchOS 11 mégsem támogat majd több olyan órát, amilyenre az előző rendszer még megérkezett. Ilyen a közönségkedvenc első generációs Apple Watch SE is, amit még 2020-ban mutatott be az Apple – négy évvel később azonban már megszüntetik az óra szoftveres támogatását. Ehhez a készülékhez csatlakozik továbbá az Apple Watch Series 4 is, ami 2018-ban új korszakot nyitott az Apple Watchok világában. De nem ússza meg az Apple Watch Series 5 sem, ami az Apple első mindig éber kijelzővel ellátott okosórája volt.

Ennek függvényében idén ősszel az alábbi készülékekre lesz telepíthető a watchOS 11: Apple Watch SE (2. generáció), Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2. Fontos megjegyezni, hogy a telepítéshez mindenképp iOS 18-ra lesz szüksége iPhone-ján – ez az operációs rendszer az iPhone XS-ig visszamenőleg támogatja majd az iPhone-okat, beleértve ebbe az iPhone XR-t és a második generációs iPhone SE-t is.

(Borítókép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)