Ahogy korábban megírtuk, még 2024. március 8-án történt a floridai incidens. Az űrügynökség vizsgálatai nemrég befejeződtek, és megerősítették, hogy az Otero család otthonában kárt okozó fém hengerlap valóban az ő korábbi, 2021-es akciójuknak a mellékterméke. A Nemzetközi Űrállomás eszközének a hivatal szerint el kellett volna égni az atmoszférában, azonban ahelyett, hogy szétporladt, felismerhető állapotában egyben maradt, így hullott vissza a földfelszínre.

A The Guardian értesülései szerint a család ügyvédet fogadott, akinek elmondták: gyermekük, Daniel épp otthon volt, de szerencsére nem esett baja, mivel a becsapódás helyéhez képest két szobával arrébb volt. Ugyanakkor a benyújtott kártérítési perben ezt is kiemelik mondván, néhány méteren múlt, hogy gyermekük életét veszítse.

Ügyfeleim érdemi kompenzációt keresnek az esemény életükre gyakorolt befolyása és stresszhatásának ellensúlyozására. Hálásak, hogy senki sem szenvedett fizikális sérülést, ugyanakkor egy ehhez hasonló »majdnem« szituáció akár katasztrofális végkimenetelű is lehetett volna. Amennyiben a törmelék néhány méterrel arrább csapódott volna be, a végeredmény komoly sérülést okozó, vagy akár halálos kimenetelű is lehet