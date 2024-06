Vad találgatások láttak napvilágot a Bloomberg legfrissebb jelentésének publikálása után, a lap szerint ugyanis a Netflix Dél-Afrika után Európában is bevezetheti szolgáltatásuk ingyenesen elérhető, cserébe reklámokkal tűzdelt változatát.

Mint ismeretes, a streamingóriás még 2023-ban vezette be a Netflix ingyenes verzióját Kenyában, a szolgáltatást azonban az év végén le is zárták. A Bloomberg szerint jelenleg a tesztidőszak alatt szerzett adatok elemzése folyik a cégnél, bennfentesek azonban úgy vélik, a vállalat azt fontolgatja, hogy más kontinensekre is kiterjesztik a funkciót.

Első körben az európai és az ázsiai piac lenne érintett. Az ingyenes Netflix azonban csak korlátokkal lehetne használható – a felhasználó például tetemes mennyiségű reklámot kapna a filmek és sorozatok mellé, a streamingóriás számára azonban ez akár egy megtérülőbb üzleti forma is lehet.

Mint arra a lap felhívja a figyelmet, az ingyenessé tétellel olyanok is használni kezdenék a platformot, akik eddig nem engedhették meg, hogy kifizessenek a Netflixre, így növekedhetne a felhasználóbázis – több felhasználó pedig több megjelenített reklámot is jelent, tehát nőne a bevétel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy egyelőre semmilyen konkrét döntés nem született az ügyben – még ha az ingyenes Netlfix bevezetése mellett is dönt az óriásvállalat, annak életbelépése alsó hangon is hónapokat, akár éveket vehet igénybe.