Az okosórák és különböző aktivitásmérők tagadhatatlanul fénykorukat élik. Manapság már nem csak a profi sportolók, hanem az átlagemberek is megengedhetik maguknak, hogy még inkább odafigyeljenek egészségükre és aktivitásukra, amiben rendkívül nagy segítséget jelent egy okoseszköz. Legyen szó Apple-ről, Samsungról, Xiaomiról, Honorról, Garminról, vagy éppen Huaweiről, a vállalatok készülékei egytől egyik azért készültek, hogy jobbá tegyék a felhasználók mindennapjait. Segítségükkel ma már folyamatosan figyelemmel követhetjük pulzusunkat, lépésszámunkat, véroxigén-szintünket, illetve azt is, hogy hány kalóriát égettünk el egy nap.

Emellett a legtöbb készülék esetében több mint száz sporttevékenységet is monitorozhatunk a viselésükkel, legyen szó egy könnyedebb kültéri sétáról, maratoni futásról, úszásról, kerékpározásról vagy éppen síelésről. De mégis hogyan tudja egy óra, hogy milyen sportot végzünk és hogy azzal mennyi kalóriát tudunk elégetni? Erre kaptunk választ nemrégiben a Huaweitől, akik meginvitálták az Indexet a vállalat egyik legújabb egészségközpontjába. A Helsinkiben található Health Lab röviden és tömören olyan, mint egy minden hájjal megkent edzőterem, a hétköznapi gépek mellett azonban több, egyedileg fejlesztett masinával is találkozhatunk, amik olyan körülményeket is képesek szimulálni, amik egy átlagos edzőteremben egyáltalán nem megszokottak.

A vállalat még 2023 őszén nyitotta meg a finn fővárosban található laboratóriumot, ami az első lett európai viszonylatokban – a világ más részein azonban tíz további Huawei Health Labbel lehet még találkozni. Az európai laborban a multidiszciplináris kutatócsapat világszínvonalú tesztberendezésekkel, élethű sportkörnyezetekben és élethelyzetekben öt fő tesztelési területen (ellenáramú medence, síszimulátor, többfunkciós futópad, műszeres futópad és nyílt edzőterem) több mint húsz sportágat vizsgál, illetve legalább kétszáz fiziológiai és biomechanikai mutatót követ nyomon, amiket aztán mind betáplálnak a márka okosóráit üzemeltető algoritmusokba.

Bringáról a futópályára

Health Labes túránk első állomása a speciális, többfunkciós futópad volt, amit különböző sportokhoz, például futáshoz, görkorcsolyázáshoz, kerékpározáshoz és kerekesszékes sportokhoz is lehet használni. Ez a futópad automatikusan figyeli a pulzust és kamerával szabályozza a sebességet – ha a sportoló folyamatosan távolodik a pad elejétől, csökkenti a sebességet – miközben azonban valós idejű visszajelzést is ad a felhasználónak a technikájuk javításához. A futópad sebessége 0 és 50 km/h között állítható, és akár 14 fokos emelkedőt, valamint GPS adatok segítségével valós útvonalakat is képes szimulálni.

Mondhatni a többfunkciós futópad kis testvéreként lehet tekinteni a műszeres futópadra, ami már sokkal inkább hasonlít egy hagyományos futópadra – de még erről is könnyen megmondható, hogy egy sokkal profibb berendezésről van szó. A műszeres futópad elsődleges feladata, hogy mélyreható elemzést biztosítson a futók teljesítményéről.

Ennek érdekében állítható sebességű, dőlésszögű, és figyeli a lépéshosszúságot, szélességet, gyakoriságot, valamint a lendület és a támaszkodás időtartamát is.

Beépített erőmérő lemezeivel részletes adatokat gyűjt a járás és a futás biomechanikájáról, beleértve tizennégy különböző járási mutatót és a bal-jobb szimmetria értékelését. Valós idejű visszajelzést ad, valamint oxigénfelvételt is mér, így mélyebb betekintést nyújt a futás közbeni fiziológiai változásokba. Az egyéni járási minták segíthetnek új funkciók kifejlesztésében az okosórákhoz, a sérülésmegelőzésben, valamint az öregedéssel kapcsolatos egyensúly- és mozgásváltozások korai jeleinek felismerésében.

Vízből a hegytetőre

A Health Labben azonban nem csak szárazföldi sportokat lehet szimulálni. A Huawei kifejlesztett egy speciális, kis méretű, ellenáramú medencét is, amely lehetővé teszi az úszók számára, hogy bármely úszásnemben folyamatosan ússzanak anélkül, hogy fordulniuk kellene. A medence különböző intenzitású áramlást képes létrehozni, így az úszók változatos körülmények között edzhetnek, miközben a rendszer figyeli a mozgásukat és pulzusukat, értékes adatokat gyűjtve az okosórák fejlesztéséhez. A kutatók ezzel a technológiával segíthetik az úszók teljesítményének és technikájának finomítását, valamint az edzés hatékonyságának növelését is.

Bár már a medence sem volt egy hétköznapi szerkezet, a laboratórium ékköve mégis az annak közepén ékeskedő, több méter magas síszimulátor, ami lehetővé teszi a síelők számára, hogy ellenőrzött környezetben, szimulált lejtőkön eddzenek. A szimulátor állítható sebességgel, dőlésszöggel és interaktív útvonalakkal rendelkezik, így valósághű környezetet teremt, miközben valós idejű adatokat szolgáltat. Az érzékelők figyelik a felhasználó sebességét, helyzetét, dőlésszögeit és teljesítményét, így fontos és megbízható adatokat biztosít az algoritmusfejlesztéshez. A szimulátor gyors visszajelzései segítenek a síelőknek a technikájuk finomításában, és az adatok felhasználásával új, a síelés sajátos fiziológiai igényeit figyelembe vevő algoritmusokat lehet kifejleszteni, ami átfogó képet nyújt az edzésterhelésről.

És hogy miért pont most nyitott Európán belül is egy ilyen laboratóriumot a Huawei? A lépés egyáltalán nem véletlen. Mint arról korábban az Index is beszámolt, az évekkel ezelőtt kirótt szankciók miatt a vállalat manapság minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a viselhető eszközök, így az okosórák, aktivitásmérők és fülhallgatók piacára – ezen a területen ugyanis láthatóan remekelnek. A nemrégiben bemutatott Watch Fit 3 például az egyik legjobb ár-érték arányú készülék lett a piacon, de a nagy képet nézve Európa szerte is egyre nagyobb sikereket és részesedést érnek el a weareable-ök terén, amiket egy ilyen helyi labor jelenléte csak tovább fog erősíteni.

