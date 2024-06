Bár a telefonos szegmenst sem adták fel – külföldön nagyot szól a Pura 70-es mobilcsalád –, a Huawei egyértelműen minden korábbinál nagyobb fókuszt helyez a viselhető eszközökre, így az okosórákra, aktivitásmérőkre és vezeték nélküli fülhallgatókra. Előbbiek közül nemrégiben a Watch Fit 3 járt nálunk, ami az okosórák terén nem hozott megváltást, cserébe azonban egy rendkívül korrekt készülék lett, rendkívül korrekt áron. Ezen tapasztalat alapján hasonlót vártunk a vállalat új vezeték nélküli fülhallgatójától is, a FreeBuds 6i-től, ami röviden és tömören nem okozott csalódást.

A készülék egy fehér dobozban érkezett hozzánk, amiben a kötelező papírmunkán, valamint a bölcsőn és az abban pihenő füleseken felül néhány pluszszilikonharangot és egy USB-C-s töltőkábelt találunk. Maga a tok ugyancsak fehér, az Apple-féle AirPodsokhoz hasonló, fényes műanyag borítást kapott, aminek egységességét egy szürke Huawei-logó töri meg. Ez alatt egy státuszledet is találunk, ami a töltöttségi szintet jelzi, ettől jobbra pedig a párosításért felelős gombot találjuk; sem többet, sem kevesebbet. A fedél mágnesesen záródik, ezzel elkerülve a véletlen felnyitásokat, és maguk a fülhallgatók is mágnesesen rögzülnek a töltőtokba.

Párosítani a FreeBuds 6i-t kétféleképpen tudjuk: vagy egyszerűen csak a készülékünk Bluetooth-beállításaiban, vagy a Huawei AI Life appal, ami androidos és iOS-es készülékekre egyaránt elérhető. Utóbbit sokkal inkább ajánljuk, hiszen segítségével személyre szabottabb hangzást kaphatunk, és a különböző módok között is könnyedebben válthat. De térjünk a lényegre!

Némaságban az erő

Kialakításának köszönhetően a FreeBuds 6i kényelmesen illeszkedik a fülbe, a szilikonkorongok pedig cserélhetők, így ha az előre felhelyezett méret nem passzol, választhat kisebb és nagyobb kialakítást is. A hangzásért egy 11 milliméteres quad-magnet meghajtó felel, minek köszönhetően az átlagosnál kicsit jobb, de esetenként kissé lapos eredményt kapunk zenehallgatás közben. Ahogy az az ilyen készülékek esetében lenni szokott, leginkább a mélyek vesznek el, a közép- és magas tartomány kielégítően szól. Ha azonban zenehallgatásról áttérünk, mondjuk, podcasthallgatásra vagy telefonálására, már teljesen más lesz a helyzet – a FreeBuds 6i ilyen esetekben kristálytisztán szól.

A fülhallgató ereje azonban nem feltétlenül ezekben, hanem sokkal inkább a zajszűrésben rejlik, nem véletlen, hogy maga a Huawei is ezzel reklámozza leginkább a készüléket. Használtunk már olyan modelleket, amiket a reklámanyagokban elképesztő zajszűréssel hirdettek, aztán a valóságban nagy volt a hasra esés – nos, a FreeBuds 6i egyáltalán nem ilyen. A készülék árát elnézve már-már érthetetlenül jó zajkioltást kapunk, amit több környezetben is kipróbáltuk: a repülő zaját közepes hangerejű zenével már teljesen elnémítja a FreeBuds 6i, de az utcán egy építkezés mellett sem lesz kellemetlenségünk a hangos zaj miatt – a fülhallgató ezzel is megbirkózik. Mindent összevetve nagyjából egy első generációs AirPods Pro zajkioltószintjét hozza a FreeBuds 6i, amiért hatalmas pluszpont jár.

Az AI Life appon belül egyébként hat hangzási effekt közül (Alapértelmezett, Bass boost, Treble boost, Voices, Symphony, Hi-Fi Life) és három hangkezelési mód közül választhatunk. Ezek közül az egyik a fentebb említett zajszűrés, a második a kikapcsolt állapot, míg a harmadik az „Awareness” névre hallgat – ilyenkor a készülék teljes egészében átengedi a környezeti zajt. Amennyiben a funkció jól működik, olyan hatást érhetünk el, mintha a fülhallgató nem is lenne a fülünkben, ilyen élményt azonban csak a csúcskategóriás modelleknél tapasztalhatunk. A FreeBuds 6i is teszi a dolgát, amennyire csak tudja, az enyhe torzítás miatt azonban a tökéletes illúzió elmarad.

Ár-érték bajnok

Mindez azonban a 43 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár fényében véleményünk szerint megengedhető, arról nem is beszélve, hogy a füles olyan extrákat is kapott, mint az IP54-es por- és cseppállóság. Az is hatalmas előny, hogy a zenét, a hangerőt és a hangüzemmódokat is a készüléken keresztül vezérelhetjük: a fülhallgató szárát felfelé vagy lefelé simítva módosíthatjuk a hangerőt, dupla koppintással megállíthatjuk/elindíthatjuk a zenét (hívás esetén felvehetjük, letehetjük azt), tripla koppintással előreléphetünk a lejátszási listában, hosszan hozzáérve a szárhoz pedig a zajszűrést és átengedést kapcsolhatjuk ki/be.

Végül, de nem utolsósorban az üzemidőre sem lehet panasz. Maguk a fülhallgatók egy-egy 55 milliamperórás telepet kaptak, míg a bölcsőben egy 510 milliamperórás akkumulátor pihen. Ennek köszönhetően a Huawei szerint zajszűrés nélkül nyolc, zajszűréssel öt óra zenehallgatást nyerhetünk ki a fülesekből, ami a gyakorlatban körülbelül egy órával kevesebb. A töltőtok körülbelül 45 perc alatt tölti 0-ról 100 százalékra a füleseket, magát a tokot pedig nagyjából egy óra alatt tudjuk teljesen feltölteni. Vezeték nélküli töltési lehetőség nincs, ebben az esetben kénytelenek vagyunk az USB-C csatlakozót használni.

A Huawei FreeBuds 6i fekete, lila és fehér színekben lesz elérhető – nálunk az utóbbi modell járt –, 42 990 forintos ajánlott fogyasztói áron. Pontos megjelenési dátum egyelőre még nincs, június végén, legkésőbb július elején érdemes számítani a készülékre a viszonteladóknál.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)