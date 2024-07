Minden korábbinál vadabb találgatások láttak napvilágot a következő AirPods Prókkal kapcsolatban. Egy rendkívül megbízható szivárogtató ugyanis azt állítja, hogy az Apple kamerákat szerelne a fülhallgatókba. Ezek persze nem képkészítésre, hanem az Apple Vision adta élmények fokozására és új gesztusvezérlések aktiválására lennének használhatók, amik fényében már annyira nem is morbid az újítás – mégis felmerül azonban a kérdés, hogy mi keresnivalója van egy ilyen egységnek egy fülhallgatóban.

Közel tíz éve már, hogy az Apple leleplezte első vezeték nélküli fülhallgatóit, az alapkoncepció azonban azóta nem sokat változott. Persze érkezett második és harmadik generációs készülék jobb hangzással és üzemidővel – a zajkioltással rendelkező „Pro” modellekről nem is beszélve –, az AirPodsok azonban mindeddig nem szerettek volna egy fülhallgatónál többek lenni. Ez egy-két éven belül úgy néz ki, hogy meg fog változni, Ming-Chi Kuo, az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő szerint ugyanis a vállalat készen áll arra, hogy az új generációs AirPods Prókat magasabb szintre emelje – méghozzá úgy, hogy kamerákat helyeznének a készülékekbe.

Korábban már számos elvetemült pletykát lehetett hallani az AirPodsok jövőjéről. Voltak olyanok, amik azt rebesgették, hogy az Apple megszabadulna a készülék szárától és csak egy bab formájú modellt dobna piacra, de olyat is lehetett olvasni, hogy a vállalat pulzus- és testhőmérőt tenne a fülhallgatókba. Mivel ezekből – egyelőre – nem lett semmi, a kamerás AirPodsok érkezését is érdemes egy jó nagy adag kételkedéssel kezelni. Jobban belegondolva azonban abba, hogy az Apple miért is szánná el magát egy ilyen lépés mellett, könnyen rájöhetünk, hogy annyira nem is logikátlan a döntés.

Nem fotózásra kell majd

A pletykák alapján a harmadik generációs AirPods Prók egy infravörös kamerát tartalmaznak majd, hasonlót ahhoz, amit az iPhone-ok és az iPadek Face ID moduljában találhatunk. És hogy mi lenne ezekkel az Apple célja? Természetesen nem az arcfelismerés és azonosítás, hanem a vállalat virtuálisvalóság-szemüvegének, azaz a Vision Prónak a képességeinek a bővítése. Mint ismert, a készülék már most is kompatibilis az összes AirPodsszal, így könnyen használhatjuk azokat, ha nem szeretnénk, hogy a körülöttünk lévők is hallják a Vision Próból áradó hangokat – az infravörös kameráknak köszönhetően azonban a fülhallgatók viselésével tovább bővíthető lenne a Vision Pro látótere, ezzel fejlesztve a felhasználói élményt.

Ugyancsak beszédes, hogy a pletykák szerint a vállalat 2026-ra tervezi az új AirPodsok piacra dobását – abban az évben, amikor előreláthatólag az Apple Vision Pro „butított”, „egyszerűsített” változata is feltételezhetően meg fog jelenni. Könnyen megeshet, hogy a készülék használatához elvárás lesz majd a vállalat részéről egy új generációs AirPods Pro megléte – benne van ugyanis a pakliban, hogy az árfaragás miatt az Apple nemcsak a külső kijelzőt emeli majd ki a Visionből, hanem a beépített hangszórót is. Többen azonban úgy vélik, hogy még ennél is többről lehet szó. Ebben az esetben már elsősorban a gesztusvezérlésre érdemes gondolni: az infravörös kameráknak köszönhetően az AirPodsok képesek lennének észlelni az előttük elvégzett kézmozdulatokat, így például egy legyintéssel tudnánk szabályozni a hangerőt, vagy átlépni egy következő dalra.

Már az iOS 19 is készül

Kuo mellett ráadásul egy másik Apple-szaki, Mark Gurman is friss információkat hozott a vállalat háza tajáról – mint kiderült, alig egy hónappal azután, hogy bejelentették az iOS 18-at, házon belül máris áttértek az iOS 19 fejlesztésére. Gurman szerint az új operációs rendszer a Luck kódnevet viseli, mellette pedig gőzerővel készül már a macOS 16 (Codename Cheer), a watchOS 12 (Codename Nepali) és a visionOS 3 (Codename Discovery) is. Ezeket legkorábban 2025 júniusában láthatjuk majd – addig is az iOS 18 fejlesztői bétáival vagyunk kénytelenek beérni, amik kéthetente jelennek meg. Az iOS 18 végleges verziója valamikor szeptemberben, az iPhone 16-os mobilok megjelenésével egy időben fog mindenki számára elérhetővé válni.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)