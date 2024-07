A háromdimenziós megjelenítők meglehetősen hosszú utat jártak be. Az elmúlt évek során számtalanszor jöttek divatba, majd merültek feledésbe, hogy aztán egy újabb, jobb fejlesztés ismét a köztudatba hozza őket. Elég csak például az LG háromdimenziós televíziókra gondolni, amik a 2010-es években valódi szenzációnak számítottak, mostanra azonban teljesen kikoptak a köztudatból. Mondhatnánk, hogy a Lenovo egyik legújabb fejlesztése is erre a sorsra jut majd, a ThinkVision 27 3D-ben azonban megvan az a plusz, ami miatt meg van az esélye a sikerre. Az általa megjelenített 3D-s illúziót a szabad szemünkkel is láthatjuk, bármiféle szemüveg vagy headset nélkül, amihez foghatóval aligha találkozik az ember a hétköznapok során.

A ThinkVision 27 3D első ránézésre semmiben sem különbözik egy hagyományos monitortól, közelebbről is megnézve a készüléket azonban már találhatunk a különleges megjelenítési módra utaló nyomokat. Ilyen például az a kijelző alatt elhelyezkedő vékony sáv, amiben több szenzor is a kijelző előtt ülő szem- és fejmozgását figyeli – de erről majd később. Ahogy írtuk, a monitor hagyományos megjelenést kapott: az egységes fekete megjelenést egyedül csak a talapzatba vésett piros árok töri meg, aminek egyetlen funkciója, hogy megtartsa a telefonunkat – ezt pedig tökéletesen is végzi.

A monitor állványa rendkívül könnyen kezelhető, mindösszesen egy ujjal állítható a kijelző magassága, illetve jobb és bal oldali irányban 45 fokkal forgatható is. Előre 5 fokban, hátra 24 fokban dönthető, emellett pedig természetesen álló vagy portrémódban is használható, ezzel a legváltozatosabb felhasználói igényeket is kielégítve. A monitor továbbá portokból sem szenved hiányt: a készüléken találunk egy USB-C-, két HDMI 2.1-, egy DP 1.4-, egy Ethernet-, egy USB 3.1 Gen 1-, négy USB 3.2 Gen 1-, egy USB 3.2 Gen 1-, valamint egy 3,5 mm-es Jack-csatlakozót. Extrának számít továbbá, hogy a kijelző alatti sávot végig hangszórók töltik be, amelyek miatt hatalmas pluszpont jár a Lenovónak – annak ellenére is, hogy a hangzás nem feltétlenül első osztályú.

Kristálytiszta kép

Ahogy azt a neve is sejteti, a ThinkVision 27 3D egy 27 hüvelykes, 3840 x 2160 képpontos, 16:9-es képarányú, 60 hertzes, 8 bites IPS-panelt rejt magában, amivel 16,7 millió szín megjelenítésére képes. A kijelző lefedi az sRGB és BT.709-színtér 100 százalékát, valamint az Adobe RGB és a DCI-P3-színtér 99 százalékát. IPS panel lévén a kontraszt nem végtelen, az valahol 1200:1-között alakul, ettől függetlenül azonban a kijelző által megjelenített kép szép, a színek a monitort oldalról nézve sem torzulnak, emellett pedig a fényerőre sem lehet panasz, főleg hogy a készüléket beltéri használatra tervezték.

A ThinkVision 27 3D tehát tökéletes a mindennapi használatra, egyaránt megállja a helyét úgy az irodában, ahogy a tervezőasztalon is, igazi erejét azonban egyértelműen akkor tudja kifejteni, ha kétdimenziós megjelenítésről háromdimenziósra váltunk.

Ehhez egyébként nem feltétlenül kell grafikus vagy tervezőappot futtatnunk: a ThinkVision 27 3D képes bármilyen kétdimenziós tartalmat háromdimenzióssá konvertálni, ami az esetek java részében meglepően jól néz ki, néhol azonban találkozhatunk fura dolgokkal. Ez persze nem véletlen, a készülék ugyanis csak tippel, hogy egy kép vagy egy videó mely részeit kell az előtérbe hoznia vagy a háttérbe küldenie – a natív tartalmak esetében azonban már tökéletes az illúzió.

Ez lenne a jövő?

Ahogy említettük, a 3D-s megjelenítést egyrészt a különleges kijelző, másrészt a kijelző alatt elhelyezett szenzorok teszik lehetővé, melyek azáltal, hogy figyelik a felhasználó szem- és fejmozgását, képesek megállapítani, hogy a kijelzőnek milyen képet is kellene küldenie a bal, és milyet a jobb szembe – ezzel létrehozva az illúziót, ami valóban működik, de vannak „szabályok”, amelyeket be kell tartani. A ThinkVision 27 3D például csak egyetlen felhasználó számára képes megteremteni a háromdimenziós illúziót, ahogy arra is érdemes figyelni, hogy az csak 40 és 100 centiméteres nézési távolság között működik – az optimális nézési távolság egyébként 70 és 90 centiméter között alakul.

A 3D-s üzemmódra váltva továbbá enyhén módosul a felbontás is, a készülék azt 1920 x 2160 képpontra csökkenti, ez azonban szinte teljesen észrevehetetlen, a 3D-s tartalom a felhasználó számára továbbra is tisztán és élesen jelenik meg. Ezek megtekintéséhez egyébként a Lenovo saját, 3D Explorer nevezetű alkalmazását használhatjuk, amit a ThinkVision dobozában található útmutató segítségével könnyen letölthetünk számítógépünkre, ezzel nyithatunk meg közvetlenül mérnökprogramokból lementett modelleket, például a Dassault Systèmes SOLIDWORKS alkalmazásából. Emellett azonban számos más, harmadik féltől származó app is optimalizálva lett már a Lenovo monitorára; ilyen a teljes Microsoft Office alkalmazáscsomag, az Autodesk 3ds Max, a PTC, a Creo vagy éppen a Trimble SketchUp.

És hogy mindez miért jó? Az átlagfelhasználó nem igazán fogja értékelni a ThinkVision 27 3D nyújtotta képességeket, az építészek, mérnökök és gépészek számára azonban például valódi megváltás lehet – a térhatásnak köszönhetően sokkal könnyebb látni, hogy egy objektum hogyan is fog a valóságban kinézni. Ezen a gondolatmeneten tovább haladva az orvosok, de még az ingatlanosok számára is soha nem látott opciókat nyithat meg a kijelző – az ügyfeleknek például háromdimenzióban lehetne megmutatni, hogyan is fog kinézni jövendőbeli házuk, az orvosok pedig a térben tanulmányozhatnák a szervek és szövetek felépítését.

A Lenovo ThinkVision 27 3D már most beszerezhető a Lenovo hivatalos viszonteladóitól.

