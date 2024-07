Nemcsak a papagájok, de a bálnafélék és az elefántok is megszólalnak. Ennél csak az meglepőbb, hogy milyen gyakori, hogy a csúnya beszédet tanulják el.

Amikor Andrew Jackson, az Egyesült Államok hetedik elnöke 1845 nyarán elhunyt, házi kedvencét el kellett vitetni. A szürke jákópapagáj ugyanis válogatott káromkodásokat tanult a néhai elnöktől, és megszólalásai kissé zavarták a gyászolókat. Amikor az emberi beszédet utánzó állatokról van szó, általában a papagájokra gondolunk elsőként, de érdemes tudni, hogy sok más állat is megpróbálkozik az ember különös hangjainak utánzásával.

Kardszárnyú delfin

A nem túl hízelgő gyilkos bálna néven is emlegetett orkák régebben cápákat üldöztek, de nemrég azzal kerültek a hírekbe, hogy a cápák fogyatkozásával már motoros hajók és jachtok elpusztítására álltak át. A dél-franciaországi Antibesben található MarineLand Aquarium lakója, a 14 éves nőstény kardszárnyú delfin, Wilkie viszont az emberi hangok utánzásában is nagyon ügyesnek mutatkozott.

Fehér bálna

Az északi tengerekben élő belugákat a tenger kanárijainak is nevezik, mert nagyon jó utánzók. Az inuit vadászok által 1977-ben elfogott példány, NOC 22 évvel később bekövetkezett haláláig az amerikai haditengerészet vendégszeretetét élvezte. Bár szavakat kimondani nem tanult meg, kiválóan utánozta az emberi beszéd ritmusát és hanglejtését, amit így könnyen össze lehetett téveszteni távoli emberi hangokkal. Egy medencéjében dolgozó búvár NOC hangját hallva azt hitte, hogy valaki a felszínről kiabál neki, hogy jöjjön fel. A belugával kapcsolatban a szakemberek kiemelték, hogy az emberek a gégében képzik a hangot, a bálnafélék viszont az orrüregükben – ezért kifejezetten nehéz nekik az emberi gagyogást utánozni.

Lebernyeges réce

A lúdféle madár egyik hím példánya az ausztráliai Tidbinbilla természetvédelmi területen fogságban nevelkedett, és gondozója szava járását átvéve a „you bloody fool” kifejezést ismételgette, ami magyarul körülbelül a „te hülye baromnak” felel meg (visszakacsintunk Andrew Jackson papagájának szomorú történetére). A hangfelvétel mintegy harminc éves, és valódi. A lebernyeges récék egyébként jó utánzók lévén általában más vízimadarak hangjának utánzására használják tehetségüket.

Indiai elefánt

Dél-Korea legnagyobb szafariparkjában, az Everland állatkertben él Kosik, az elefánt, aki ormányát a szájába dugva sajátította el az emberi szavak kiejtését. A ma is élő állat állítólag öt szót tud. Elődje, a Kazahsztánban, Almati állatkertjében élt Batyr húsz különböző szót ismert, és olyanokat mondott, hogy „Batyr jó”, „Batyr éhes”. Batyr nem csak kazah, de orosz szavakat is ismert, így természetesen káromkodott is. Amikor gondozói véletlenül túladagolták a nyugtatóját és elpusztult, halálhíre bejárta a világot. Kazah bélyegsorozat őrzi emlékét.

Borjúfóka

1971 májusában Scottie Dunning fókakölyköt talált az Atlanti-óceán partján Cundy's Harbornál. Dunning hívására a helyszínre érkezett veje, George Swallow, hogy megkeressék az állat anyját, akit azonban a közeli sziklák között holtan találtak. A kis fókát Swallow vette magához, és Hoovernek nevezte el, mert porszívóként fogyasztotta a darált halat.

A kezdetben a Swallow család kádjában éldegélő Hoover felcseperedve elsajátította a helyi amerikai akcentust. Swallowék nagykereskedelmi szinten vásárolták a friss halat, de nem tudták anyagilag tartani a lépést a fóka igényeivel. Hoover így a New England Aquarium lakója lett, ahol igazi sztárrá vált „gyere má’ ide”, „mi van, hogy vagy” rikkantásaival. Hoover hat utódja nem törődött az emberi beszéddel, unokája, Chucky mutatott egy kis vokális tehetséget, de az embert ő sem tudta utánozni.