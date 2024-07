A szomszédunkban folyó orosz–ukrán háború nemcsak felfoghatatlan tragédiák tömegét jelenti, hanem egy sor haditechnikai fejlesztésnek is utat nyit. Ha mentális közérzeti okból kerüljük a témát, és csak annyit tudunk, hogy a két és fél éve tomboló háború valamikor tavaly egyfajta maszek drónháborúvá alakult, azzal már ügyesen megkarcoltuk a felszínt.

Az ukrajnai háború több új fejezetet nyitott a hadviselés történetében. A kiberhadviselés és műholdak alkalmazásán kívül, az olcsó katonai drónok, az RPG-robbanófejjel és gyorskötözővel posztmodern tüzérségi eszközzé alakított kereskedelmi drónok és jetskiből épített, de teljesen új találmánynak számító haditengerészeti drónok területén. Az oroszok jönnek a Orlanokkal, Lancetekkel és a terrorbombázó iráni Sahed moped drónokkal. Az ukránok válaszul bútorgyárakat állítanak át a pozdorjalemezből és üveggyapotból konstruált, nagy hatótávolságú kamikazedrónjuk tömeggyártására.

A drónok nemcsak a levegőben, hanem a felszínen is megjelentek mindkét oldalon. Ellátmányt szállítanak, sebesültet mentenek, ha kell harcolnak is. A kezdeti komoly hadiipari mérnöki stílus és minőség helyét itt is átvette a halálbarkácsolás, amelynek különösen szélsőséges példája az orosz harci hoverboard drón.

Marty McFly, Steve Jobs, és Grisa

Az orosz felszíni gördeszkadrón a New Scientist beszámolója szerint két darab, hoverboardból áll, amelyek 100 kilós terhet képesek szállítani a terepen, 12 km/órával tudnak közlekedni és 2 kilométeres távolságból irányíthatók. Az eszközöket egy Two Majors nevű titokzatos csapat fejlesztette és készíti. De miért számít ez technikai és történelmi kuriózumnak?

A hoverboard, magyaros nevén légdeszka, egy kerekek nélküli, futurisztikus, lebegő gördeszka, amelyet a világ a Vissza a jövőbe mozifilmekből ismerhetett meg. A Vissza a jövőbe egy tudományos-fantasztikus tini vígjáték volt, és bár a lebegő gördeszka ötlete még messzebb, egy Michael Kennedy Joseph új-zélandi költő és sci-fi író 1967-es írásáig vezethető vissza, igazából az 1990-es évek elején került bele igazán a popkulturális tobzódásba, és onnantól próbálták megvalósítani mágnesekkel és más, többé-kevésbé közveszélyes megoldásokkal.

A helyzet azonban az, hogy a harci hoverboard nem lebeg, a megnevezés ugyanis pár évtizeddel később átragadt az önegyensúlyozó rollerekre. Ezeknek, mint ismert, oldalt van egy-egy kereke és súlypont áthelyezéssel gyorsíthatók vagy fékezhetők. Az ilyen rollerek története negyed évszázaddal ezelőtt kezdődött, amikor Dean Kamen feltaláló Segway néven kezdte gyártani őket, de előtte a befektetőnek felkért Jeff Bezos és Steve Jobs is mehettek egy kört ezekkel, és olyan jól szórakoztak, hogy be is szálltak az üzletbe.

Az eredeti terv, hogy hatalmasat kaszálnak a kínai piacon,

nem jött be.

A Segway drága volt, Ázsiában olcsón másolták. Az amerikai gyár pert indított, de közben olyan gyengén fogyott a termékük, hogy végül a kínai vetélytárs Ninebot felvásárolta őket.

Az eredetileg mozgáskorlátozottakat segítő, a súlypontot extra végtaggá alakító, önegyensúlyozó technika, így vadkapitalista kitérővel érkezett meg a keleti frontra, és hátán egy 1962-ben rendszeresített szovjet harckocsi-elhárító aknával és talán épp egy modern nyugati harcjármű felé döcög.

Attól, hogy nem ez lesz a jövő szárazföldi harci drónja, a dolgok még nem lesznek kevésbé szürreálisak, jelenleg ugyanis a világ hadseregei a légi drónokhoz hasonlóan, polcról kapható robotkutyák militarizálásán és bevezetésén dolgoznak. Amerikai fejlesztők már ugrás közben lángszórózó változatot is fejlesztettek. Ezek jelenleg még több millióba kerülnek – a csillámos diszkócseresznye színű hoverboardok még újan is egy nagyságrenddel olcsóbbak, persze hiányzik belőlük harci lépegetők pszichológiai elrettentő hatása.

