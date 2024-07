Brit tudósok meglepő öregedés elleni gyógyszert fedeztek fel. Az emberekkel végzett tesztek alapján biztonságosnak tűnik. Hogy az egerekhez hasonlóan az emberek is tovább élnek-e tőle, az egyelőre nyitott kérdés.

A laboratóriumi egerek a tesztek során erősebbek, egészségesebbek voltak, ritkábban lettek rákosak, és átlagosan 25 százalékkal tovább éltek, ha száműztek szervezetükből egy normális esetben előforduló fehérjét. A szóban forgó fehérje az interleukin-11, amelynek szerepét az MRC orvostudományi laboratórium, az Imperial College London, a szingapúri Duke-NUS orvosi karának munkatársai vizsgálták. Eredményüket a Nature tudományos folyóirat közölte.

Az interleukin-11 szintje az öregedéssel együtt növekedik a szervezetben, és amellett, hogy általában erősíti a gyulladásos folyamatokat, több olyan mechanizmusban is szerepet játszik, ami meghatározza az öregedés tempóját.

A tudósok két kísérletet végeztek. Az egyikben genetikailag módosított, interleukin-11 termelésére képtelen egerek öregedését vizsgálták. A másikban szokványos egerek kaptak az interleukin-11-et eltávolító gyógyszert 75 hetes koruktól, ami embereknél nagyjából 55 éves kornak felel meg.

Az élet meghosszabbodása mindkét esetben megfigyelhető volt. Az öregedő laboratóriumi egereknél a leggyakoribb halálok a rák, az interleukin-11-től mentes egyedeknél azonban sokkal ritkábban fordult elő. Az állatok soványabbak, izmosabbak voltak, és szebb volt a szőrük. A kutatók ezért „szupermodell nagyiknak” nevezték el őket.

Van remény

Az igazi kérdés, hogy egy kezelés hasonló hatásokkal járna-e az embereknél is. Az interleukin-11 fontos szerepet játszik a fejlődésben, a koponya csontjainak összeforrásában, az ízületek működésében, a fogak növekedésében, valamint a kollagéntermelés szabályozásával a sebek gyógyulásában és a hegesedésben. A kutatók szerint

a fejlődésben játszott szerep később visszájára fordul,

és hátrányt jelent az öregedésnél.

Az interleukin-11-et blokkoló antitesteket már kipróbálták tüdőfibrózisos betegeknél. A tüdőfibrózis a világon mintegy ötmillió embert érintő betegség, amelyben a tüdő hegesedése miatt képtelenné válik az oxigén felvételére. A még nem lezárt klinikai tesztek tapasztalatai alapján az interleukin antitestek biztonságosan alkalmazhatók embereknél. Az egereknél megfigyelt fiatalító hatásai egyelőre nem igazolódtak.

Öregedést gátló hatás több gyógyszernél is ismeretes. Ilyen a cukorbetegségnél alkalmazott metformin és a beültetett szervek kilökődését gátló rapamycin is. Az egerek életét a koplalás is meghosszabbította – friss eredmények alapján ennek egyik lehetséges oka a fehérjéket alkotó egyik aminosav, az izoleucin elhagyása.

(BBC)