Megnéztük, mire képes a Samsung legújabb, egyértelműen csúcskategóriásnak szánt fülhallgatója, a Galaxy Buds3 Pro. A dél-koreaiak nemcsak lemásolták az Apple-féle AirPods Pro kinézetét, hanem bizonyos területeken még felül is múlták az inspirációul szolgáló készüléket, aminek az eredménye egy minden korábbinál kényelmesebb és jobban szóló vezeték nélküli fülhallgató lett, ami nem mellesleg remekül is néz ki; teszten a Buds-család legújabb tagja.

Július 10-én tartotta meg idei második Galaxy Unpacked eseményét a Samsung, hogy a 2024-es nyári olimpiai játékok előtt kicsit még felrázzák Párizst. Az exkluzív eseményen hivatalosan is leleplezték a Galaxy Fold és Galaxy Flip mobilok következő generációját, illetve itt mutatkozott be részletesebben a dél-koreaiak első okosgyűrűje, a Galaxy Ring is. Ezek mellett azonban a Buds-család is frissült, méghozzá a Galaxy Buds3 és Galaxy Buds3 Pro személyében, amik közül az utóbbit lehetőségünk volt az elmúlt két hétben napi szinten használni. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Samsung legújabb csúcskategóriás vezeték nélküli fülhallgatójáról.

Ismerős kinézet

A Samsungnak még a 2010-es évek elején többször is meggyűlt a baja azzal, hogy az Apple-t másolta, az amerikaiak ugyanis be is perelték a vállalatot emiatt. Ez pont elég volt ahhoz, hogy a vállalat elinduljon a saját útján, amit azóta szépen ki is taposott magának: a Galaxy készülékek könnyen felismerhetők és, mondhatni, egyedi kinézetűek lettek az elmúlt években. Idén azonban ismét az almás vállalattól inspirálódott a Samsung két új készülék esetében is; a Galaxy Watch Ultra az Apple Watch Ultra mása lett, míg a Galaxy Buds3 Pro egyértelműen AirPods Pro szeretne lenni. És hogy gond ez? Szerintünk aligha – a dizájnváltásnak köszönhetően ugyanis a Buds fülesek kényelmesebbek és praktikusabbak lettek, mint valaha.

A dobozban a töltőtokon és a fülhallgatókon felül használati utasítást, egy USB-C-s adatkábelt, valamint két pár extra szilikonharangot kapunk, egyet S-es, egyet pedig L-es méretben; az M-es gyűrűk alapértelmezetten a Budsokon vannak már. Mint említettük, a dizájn változott a Buds2-es szériához képest. A gömb alakú dizájnt egy száras formaterv váltotta, ami kapott egy meglehetősen érdekes dizájnelemet is: egy fehéren világító LED-csík fut rajta végig, ami párosításkor, illetve a bölcsőbe helyezéskor villan fel – ezeken felül azonban szó szerint semmi értelmét sem látjuk. Ettől eltekintve a fülhallgatók rendkívül kényelmesek, a hallójáratba remekül illeszkednek, és a kezelésük is könnyű.

8 Galéria: Samsung Galaxy Buds3 Pro Fotó: Papajcsik Péter / Index

A párosításhoz androidos telefonok és windowsos számítógépek/laptopok esetében csak elég felnyitni a tok átlátszó fedelét, és már el is indul a folyamat, míg például Apple eszközök esetében a töltőcsatlakozó mellett található gombot kell lenyomnunk, majd az adott készülék Bluetooth-beállításai között kell megkeresnünk a fülest. A Buds3 Prót a szárának lenyomásával tudjuk vezérelni – egy lenyomás megállítja/elindítja az adott dalt, illetve telefonálás esetén fogadja/leteszi az adott hívást. Dupla nyomással tudunk a következő dalra lépni, illetve hívást elutasítani, míg tripla nyomással az előző dalra ugorhatunk vissza. Emellett azonban lehetőségünk van a fülhallgató szárának simításával a hangerőn is változtatni.

Zajszűrésből profi

Amennyiben a szárakat hosszan nyomva tartjuk, bekapcsol a készülék zajszűrője, ami véleményünk szerint az egyik, ha nem a legjobb jelenleg a piacon. Egy fejhallgatóval persze soha nem fogja tudni felvenni a versenyt, a Galaxy Buds3 Pro zajkioltó teljesítménye azonban véleményünk szerint még a 2. generációs AirPods Próét is felülmúlja, így az Apple-nek érdemes lesz felkötnie a gatyáját. Újdonság ilyen téren még az adaptív mód – ha ezt választjuk, a fülhallgató folyamatosan monitorozni kezdi a környezeti zajokat, és amikor valami extrém hangos halad el mellettünk (például egy szirénázó autó), akkor azonnal a legmagasabb szintre kapcsolja a zajszűrést.

Ennek ellentéte az áteresztő mód, vagy ahogy a Samsung hívja, a „környezet hangjai”. Ilyenkor a Buds3 Pro megpróbálja a lehető legjobban előhozni azt az érzést, mintha a fülhallgató nem is lenne a fülünkben, amit egészen jól is tesz, bár az AirPods Prók esetében tapasztalható szinte tökéletes illúziót nem képes rekreálni. A hangzásért viszont teljesen új meghajtók felelnek, miknek hatása érezhető is. A Buds3 Próba kerülő 10,5 milliméteres mélynyomó és 6,1 milliméteres magassugárzó párosának köszönhetően a füles bitang jól szól, amennyiben pedig Samsung telefonnal párosítjuk, még 24 bit/96 kHz minőségben is hallgathatunk zenét – bár ehhez ilyen minőségű hangfájlok is kellenek.

Ugyancsak Samsung-exkluzív fejlesztés a korábban említett adaptív mód és az összes Galaxy AI-alapú funkció is – ilyen például a Tolmács, ami képes az idegen nyelvű beszédet szinte azonnal lefordítani számunkra, ami külföldön például kifejezetten hasznos lehet; de csak akkor, ha minimum angolul értünk, a magyar nyelv ugyanis egyelőre még nem támogatott.

Bírja szuflával

Végül, de nem utolsósorban érdemes némi szót ejteni az üzemidőről is, amire ugyancsak alig lehet panasz. A dél-koreaiak ígérete szerint a Galaxy Buds3 Prónak aktív zajszűrés használata mellett legalább hat órán át keresztül kellene szólnia, ami teljesen igaznak bizonyult a tesztidőszak alatt. A töltőtok emellett további 26 órával képes növelni a maximális zenehallgatási időt, tehát a bölcső akár négyszer is képes teljesen feltölteni a fülhallgatókat, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett akár heti egyszer is elég lesz azt töltőre csatlakoztatnunk. Ilyenkor ráadásul választhatjuk a hagyományos vezetékes vagy a vezeték nélküli megoldást is.

A Galaxy Buds3 Pro két árnyalatban, ezüst- és fehér színben lesz kapható – nálunk az utóbbi modell járt. A készülék ára meglehetősen borsos, de még mindig olcsóbb, mint egy AirPods Pro. A Buds3 Próért 99 990 forintot kér el a Samsung, ami néhány hónapon belül bizonyosan csökkenni fog, egyelőre azonban ha ilyen fülhallgatót szeretne, kénytelen lesz ezt az összeget kifizetni.

(Borítókép: Galaxy Buds3 Pro. Fotó: Papajcsik Péter / Index)