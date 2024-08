Június 10-e kifejezetten nagy nap volt az Apple számára, ekkor leplezték le ugyanis saját mesterséges intelligenciájukat, az Apple Intelligence-t. Az MI szó szerint forradalmat hoz majd az iPhone-okra – már amelyeken elérhető lesz majd – köszönhetően sokoldalú képességeinek. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple Intelligence négy fő felhasználási területtel rendelkezik majd: képes szöveget generálni, módosítani, összesíteni, képes képeket generálni és módosítani, képes kontextusában értelmezni a szövegeket, és képes rendszerszintű feladatokat végrehajtani, akár olyanokat is, amelyekhez egyébként egy külön alkalmazás megnyitására is szükség lenne.

A fejlesztés ingyenesen lesz elérhető ősztől az iPhone 15 Próban, vélhetően az iPhone 16-os telefonokban, valamint minden M-szériás chippel rendelkező iPadben és Macben – és bár a fenti funkciók mind-mind korszakalkotók lesznek megjelenésük után, szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Z generációs fiatalokat, azaz a chatelés mestereit, a közösségi oldalak koronázatlan királyait és királynőt nem ezek, hanem egy teljesen más funkció fogja örökké ámulatba ejteni: méghozzá a Genmojik.

Az új sztenderd

A Genmoji lényege, hogy szöveg alapján bármilyen emojit létrehozhassunk, legyen szó egy rózsaszín szoknyában táncoló dinoszauruszról vagy egy egyszerű tojásos szendvicsről. Az így generált emojikat aztán pontosan úgy használhatjuk, mint a „hivatalos” Unicode által támogatottakat – az Apple ökoszisztémáján belül semmiféle jele nem lesz annak, hogy egy általunk készített emotikonról van szó; ahogy az iOS 18-at futtató barátaink is pontosan úgy fogják látni a Genmojikat, mint ahogyan azokat mi megálmodtuk.

Fotó: Index

Ennek okán a Genmojik szinte biztosan kitörő népszerűségnek fognak örvendeni, hiszen minden korábbinál kifejezőbbé és színesebbé tehetik az online szöveges kommunikációt – aki azonban nem a legújabb iPhone-t használja majd, az bizony kimarad. Ahogy azt ugyanis fentebb is említettük, a Genmoji egy Apple Intelligence által működtetett funkció, ami egyelőre csak a legdrágább iPhone 15 Prón és iPhone 15 Pro Maxon érhető el – tehát az AI által generált emojik igénybe vételéhez mindenképp ilyen, vagy ennél újabb iPhone-ra lesz majd szükség.

És csak ezek után kerülnek a képbe az androidos mobilt használó fiatalok. Jelen álláspont szerint a Genmojikat csak az Apple operációs rendszerei tudják majd kezelni, így ha egy iPhone-os Genmojit küld majd egy androidos telefont használónak, az csak egy képet fog kapni az emotikonról – a felhasználói élmény ebből a szempontból tehát borzalmas lesz.

Nekünk idén nem jár ki a jó

Egyelőre azonban idehaza nincs még miért ezen aggódni, az Apple Intelligence fejlesztése ugyanis egyáltalán nem a tervek szerint halad. Ahogy azt mi is megírtuk, a debütáláshoz közeledve egyre több funkcióról derül ki, hogy azok idén nem is lesznek elérhetők. Ha pedig mindez nem lenne elég, a DMA miatt az EU-ban az Apple Intelligence 2025-ig semmilyen szinten nem lesz használható. Ettől függetlenül az iOS 18 meg fog érkezni az unión belül is az iPhone-okra, különböző biztonsági okok miatt azonban néhány funkció hiányozni fog a kezdetekben.

Ilyen lesz többek között az Apple Intelligence mellett például az iPhone-ok Macre való tükrözése is.

Az iOS 18 az alábbi modelleket támogatja majd: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. generáció vagy újabb).

