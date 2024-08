Január végén Elon Musk cége, a Neuralink beültette az első chipet egy ember agyába, február 19-én pedig kiderült, hogy a műtét sikerült, és a páciens már a gondolataival képes irányítani egy egér kurzorát. A napokban pedig mindezt megismételték, így már két ember koponyájában is ott pihen a Neuralink chipje.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, január végén Elon Musk agy-számítógép interfészt fejlesztő cége, a Neuralink beültette az első chipet egy ember agyába, február 19-én pedig kiderült, hogy a műtét sikerült, és a páciens már a gondolataival képes irányítani egy egér kurzorát.

Az implantátum 1024 elektródát tartalmaz, de hihetetlenül parányi, emiatt teszi lehetővé a szálak beillesztését az agykéreg károsodása nélkül. A vezeték nélküli implantátumot jelenleg orvosi eszközként fejlesztik, amelynek célja a különféle neurológiai betegségekben szenvedők életminőségének javítása. Musk az X-en (Twitteren) kijelentette, hogy a végső cél egy olyan eszköz létrehozása, amelynek segítségével csupán gondolatokon keresztül irányíthatjuk telefonunkat, számítógépünket vagy bármilyen eszközt.

Ennek a projektnek ért most újabb fejezetéhez a vállalat, a napokban ugyanis beültették a második páciensbe is a chipet. Az alany a 29 éves Noland Arbaugh, aki egy búvárbaleset miatt lebénult, a Neurlainknek köszönhetően azonban már most képes például olyan videójátékokkal játszani, mint a Mario Kart vagy a Civilisation VI – írja az Independent.

A gyógyulás remek ütemben halad, és egyelőre nem találtunk semmilyen káros következményt, amit a chipbeültetés okozott volna. A páciens képes egy egeret mozgatni a képernyőn pusztán gondolkodással, ez elképesztő

– fogalmazott a sikeres műtét után Musk, aki hozzátette, hogy a későbbiekben viszont a beültetett 64 szálból néhány elszakadt, így már csak a chip mintegy 15 százaléka van használatban, ez azonban egyelőre semmilyen szinten nem korlátozza a pácienst.