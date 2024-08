Egy friss kutatás szerint egy komplett globális óceánnyi víz bújik meg mélyen eltemetve a Mars felszíne alatt, ami elegendő lehet arra is, hogy akár az egész bolygó felszínét 1-2 kilométer mély víz borítsa. Bár a tudósok szerint ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy élet is lehet a felszín alatti vízrétegben, de mindenképpen hatalmas felfedezésnek számít.

Új kutatások szerint a Mars felszíne alatt a föld alatti kőzetek repedéseiben elegendő víz rejtőzhet ahhoz, hogy egy globális óceán alakuljon ki. A hétfőn közzétett eredmények a NASA Mars InSight leszállóegységének szeizmikus mérésein alapulnak, amely több mint 1300 Mars-rengést észlelt, mielőtt két évvel ezelőtt leállt – írta meg az AP.

A kutatást vezető tudós, Vashan Wright, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i Scripps Oceanográfiai Intézetének munkatársa szerint ez a víz – amely feltehetően 11,5 kilométertől 20 kilométerig terjedő mélységben található a Mars kérgében – valószínűleg évmilliárdokkal ezelőtt szivárgott a felszínről, amikor a Marson még folyók, tavak és esetleg óceánok voltak.

Csak azért, mert a Mars belsejében még mindig csoboghat víz, még nem jelenti azt, hogy élet is van benne. Ehelyett az eredményeink azt jelentik, hogy esetleg lehet olyan környezet, amely talán lakható lehet

– mondta Wright.

Csapata számítógépes modelleket kombinált az InSight mérési eredményeivel, beleértve a rengések sebességét is, és megállapította, hogy a föld alatti víz a legvalószínűbb magyarázat. Az eredmények hétfőn jelentek meg a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban.

Ha az InSight elhelyezkedése a Mars egyenlítőjéhez közeli Elysium Planitiánál reprezentatív a vörös bolygó többi részére nézve, akkor a föld alatti víz elegendő lenne egy körülbelül 1-2 kilométer mélységű globális óceán feltöltéséhez

– mondta Wright. Fúrókra és más berendezésekre lenne szükség a víz jelenlétének megerősítéséhez és a mikrobiális élet esetleges jeleinek felkutatásához. Bár az InSight leszállóegység már nem működik, a tudósok folytatják a 2018 és 2022 között gyűjtött adatok elemzését, hogy további információkat keressenek a Mars belsejéről.

A több mint 3 milliárd évvel ezelőtt szinte mindenhol nedves Mars a feltételezések szerint a légkör elvékonyodásával elvesztette felszíni vizét, és a bolygó a ma ismert száraz, poros világgá változott. A tudósok elmélete szerint az ősi víz nagy része kiszökött az űrbe, vagy a föld alatt maradt eltemetve.