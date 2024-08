Ugyan manapság egyre kevesebb figyelem irányul rájuk, a hagyományos laptopok és tabletek mellett a kettő az egyben készülékek is fénykorukat élik, köszönhetően annak, hogy minden korábbinál jobb konstrukciókkal találkozhatunk. Ide sorolható többek között a Lenovo egyik legújabb készüléke is, a Yoga termékcsalád minden hájjal megkent tagja, a Yoga 9 2-in-1, amit az egyszerűség kedvéért csak Yoga 9-ként fogunk a továbbiakban emlegetni. A laptopot – vagy tabletet, ha úgy tetszik – közel két héten keresztül használtuk, mutatjuk, mit érdemes tudni a Lenovo egyik legújabb dobásáról.

A készülék dobozát bőven megpakolta a vállalat, a 2-in-1 laptop és a 65 wattos töltőadapter mellett egy borítékba helyezett szövettokot is kapunk, amiben kényelmesen és biztonságosan szállíthatjuk a Yoga 9-et, emellett pedig még egy digitális toll is pihen a dobozban – erről azonban majd később. A laptop kialakítása nem éppen szokványos, a dizájn egyszerre ötvözi a hagyományos laptopok és tabletek megjelenését. És hogy ez miben mutatkozik meg? Például abban, hogy a billentyűzetet is tartalmazó alsó rész fényes, gömbölyűbb kialakítást kapott, míg a kijelzőt fedő burkolat matt, élei pedig egyenesek. Összességében azonban remekül mutat a Yoga 9, arról nem is beszélve, hogy egy vékony és könnyű, ezáltal rendkívül jól hordozható készülékről beszélünk.

Prémiumkülső, prémiumbelső

Ugyancsak érdekesség, hogy a hagyományos laptopoktól eltérően a bekapcsológomb a készülék jobb oldalán található, a jackcsatlakozó és az USB-C-port alatt. És ha már a portoknál tartunk: az említett felállást a bal oldalon egy USB-A és további két USB-C-csatlakozó egészíti ki. A töltést is ezeken keresztül tudjuk megoldani, a Lenovo ilyen téren nem korlátozza le a felhasználót, bármelyik USB-C-nyílást használhatjuk arra, hogy energiához juttassuk a laptopot. A kijelzőt felnyitva egyből elénk tárul a laptop méretéhez képest meglehetősen nagynak számító trackpad, illetve a billentyűzet is, ami a Yoga 9 külső borításával megegyezően sötétkék színben tetszeleg – ez pedig akarva-akaratlanul is prémiumkülsőt kölcsönöz a készüléknek.

7 Galéria: Lenovo Yoga 9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Maga a billentyűzet egyébként remek kialakítású, a 1,5 milliméteres utazótávolság pont elég ahhoz, hogy kényelmesen és gyorsan gépelhessünk. Adott a háttérvilágítás, és bár numerikus rész nincs, a jobb oldalon ötletes és hasznos gyorsbillentyűket találhatunk, amikkel egy pillanat alatt változtathatunk például a teljesítmény-, a hang- vagy a megjelenítési módokon, de ezek alatt találjuk az ujjlenyomat-olvasót is. Ha pedig ez nem lett volna elég, még egy dedikált Copilot gombot is kapunk az AltGr billentyű jobb oldalán.

Kijelző tekintetében egy 14 hüvelykes, 2880 × 1800 képpontos, akár 120 Hz-es képfrissítésre és 400 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes, 16:10-es képarányú, OLED PureSight panelt kapunk, ami a DCI-P3-as színtartomány 100 százalékát lefedi, emellett pedig támogatja a Dolby Vision és a VESA által tanúsított DisplayHDR True Black 500-as szabványokat is.

A legjobb az egészben pedig az, hogy ez nem csak papíron hangzik nagyon jól. A Lenovo Yoga 9 kijelzője, mondhatni, hibátlan, sem a színekre, sem a betekintési szögekre nem igazán lehet panasz – egyedül a fényerőn kellene még kicsit csiszolni, összességében azonban nem igazán lehet rosszat mondani a panelre. És akkor még szóba sem hoztuk azt, hogy a kijelző körüli keretek rendkívül vékonyak, illetve hogy a panel egy tízpontos többérintéses réteggel is el van látva, tehát az ujjunkkal és a készülékhez mellékelt tollal is vezérelhetjük.

Pluszpont, hogy a kijelző felett ott pihen egy öt megapixeles kamera is, ami amellett, hogy lehetővé teszi, hogy videóhívásokat is indítsunk, a mellette lévő infravörös érzékelőkkel együtt a Windows Hello arcfelismeréses feloldást is elvégzi – tehát összességében a PIN-kód mellett két biometrikus azonosítási mód közül is választhatunk.

7 Galéria: Lenovo Yoga 9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Laptop vagy tablet? Mindkettő!

A kijelzőt 360 fokban tudjuk forgatni, hátrahajtva pedig a Windows 11 automatikusan tablet módba kapcsol, ezzel egy időben deaktiválva a billentyűzetet is a véletlen gombnyomások elkerülésének érdekében. Ilyenkor pontosan úgy használhatjuk a készüléket, mintha egy tabletet fognánk a kezünkben, az asztalra letéve pedig kezdetét veheti akár a végtelen rajzolás és tervezés is a Lenovo Slim Pen segítségével. Szerencsére erőből sincs hiány, az Intel* CoreTM Ultra 7 Processor számítási ereje elegendő szinte minden feladathoz, nehezen lehet megakasztani a laptopot. További pluszpont, hogy memória és tárhely esetén sem kell szűkölködni, előbbiből 32 gigabyte, míg utóbbiból egy terabyte áll a rendelkezésünkre.

A 75 wattórás akkumulátornak hála az üzemidő is teljesen rendben van, általános felhasználás mellett egy munkanapot játszi könnyedséggel kibírt a gép, de napi 4-5 órás képernyőidővel számolva akár két napra is otthon hagyhatjuk a töltőt.

Mindent összevetve tehát egy remekül összerakott, minőségi kettő az egyben gépet kaptunk a Lenovótól, ami nem csak laptopként, hanem egy óriási kijelzővel szerelt tabletként is képes megállni a helyét. Az egyedüli hátrány a Yoga 9 ára, a Lenovo jelenleg 800 ezer forintot kér el a gépért, ami elsőre soknak tűnhet, belegondolva azonban, hogy egyszerre akár két készüléket is kiválthatunk vele, már reálisabbnak tűnhet az árazása. A Lenovo Yoga 9 2-in-1 12IMH9 két színben, holdszürkében és kozmikus kékben érhető el a viszonteladóknál – nálunk az utóbbi modell járt.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Lenovo közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Lenovo Yoga 9. Fotó: Papajcsik Péter / Index)