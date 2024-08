Hivatalosan még meg sem jelent, mégis arról szólnak a hírek, hogy a jövőben akár havi 7000 forintot is elkérhet az Apple az Apple Intelligence használatáért. A vállalat saját mesterséges intelligenciája az iPhone 15 Prónál újabb iPhone-okon, valamint az M-szériás chippel szerelt iPadeken és Maceken lesz elérhető ősztől, egyelőre még ingyenesen – 2-3 éven belül azonban már meggondolhatja magát a gyártó ezen a téren.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple még júniusban leplezte le az Apple Intelligence-t, ami négy fő felhasználási területtel rendelkezik majd: képes szöveget generálni, módosítani, összesíteni, képes képeket, emojikat generálni és módosítani, képes kontextusában értelmezni a szövegeket, és képes rendszerszintű feladatokat végrehajtani, akár olyanokat is, amelyekhez egyébként egy külön alkalmazás megnyitására is szükség lenne.

A fejlesztés egyelőre ingyenesen lesz elérhető ősztől az iPhone 15 Prókban, valamint minden M szériás chippel rendelkező iPadben és Macben – ez azonban a jelek szerint nem sokáig lesz így.

Mark Gurman, a Bloomberg újságírója szerint ugyanis az Apple jelenleg is azon dolgozik, hogy hogyan tudna az Apple Musichoz, Apple TV+-hoz és iCloud+-hoz hasonló előfizetéses szolgáltatást csinálni az Apple Intelligence-ből.

Gurman szerint egyelőre még nem valószínű, hogy az Apple átváltana az előfizetéses modellre, a későbbiekben azonban azért akár havi 20 dollárt, tehát jelenlegi árfolyamon több mint 7000 forintot is elkérhet.

A bennfentes megjegyzi, hogy ez egyébként egyáltalán nem lenne meglepő húzás, hiszen a Google is hasonló összegeket kér el a Gemini legprofibb változatáért, ahogy az OpenAi is a ChatGPT fejlettebb kiadásáért.