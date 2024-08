Heteken belül bemutatkozhat az 11. generációs iPad és a 7. generációs iPad mini, amik előreláthatólag változatlan külsővel, de annál erősebb belsővel vennék majd le a felhasználókat a lábukról. A bennfentesek információi szerint a készülékek nagy valószínűséggel mind támogatni fogják az Apple Intelligence-t, áruk azonban annak ellenére is magasabb lehet, hogy az Apple hosszú éveken keresztül azon dolgozott, hogyan tudnák csökkenteni azt.

Bár a hivatalos meghívók még nem lettek kiküldve, bennfentesek szerint már kevesebb mint egy hónapra vagyunk attól, hogy az Apple leleplezze legújabb készülékeit. A szeptemberi keynote-okon szinte minden évben az iPhone-okon és az Apple Watchokon van a főszerep – idén azonban úgy tűnik, hogy az iPadek is kapnak majd egy kis figyelmet. A legfrissebb információk szerint a vállalat két olyan termékcsaládot is frissít idén, amelyek már évek óta nem kaptak új verziót; mutatjuk, mit lehet eddig tudni a 11. generációs iPadről és a 7. generációs iPad miniről.

Marad a jól bevált recept

Az Apple legutóbb 2022 októberében frissítette az alap iPadet. A készülék akkor lapos oldalú dizájnt, valamint vidám, élénk színeket kapott, emellett azonban az elődhöz képest áttért az USB-C csatlakozóra is. Ugyancsak ekkor tűnt el az iPadből a Home gomb, így a kijelző már az egész előlapot beboríthatta, a szelfikamera pedig ebben a készülékben került át először az iPad oldalára. A Bloomberg munkatársa, Mark Gurman szerint az Apple idén arra összpontosít, hogy a belépő szintű modell gyártási költségeit a lehető legalacsonyabban tudják tartani, az azonban nem világos, hogy ezzel egy időben a 180 ezer forintos indulóáron is csökkentenének, vagy csak a haszonkulcsukat növelnék.

Egy biztos: a 11. generációs iPad túl sok újítást nem fog tartalmazni. A külső szinte biztosan marad változatlan, az egyedüli kérdés tehát csak az, hogy milyen chip kerül majd a készülékbe. Ha a korábbi évek mintáját követjük, akkor egy A16-os lapkának kellene az új tabletben ketyegnie, ez a chip azonban nem támogatja az Apple Intelligence-t, így megeshet, hogy az Apple egyenesen azt az A18-as lapkát helyezi a készülékbe, ami majd az iPhone 16-ban és az iPhone 16 Plusban is ott lesz.

Mini külső, maxi teljesítmény

Az alap iPaddel szemben az iPad miniről még inkább megfeledkezett az Apple. Az iPad minit legutóbb 2021 szeptemberében frissítette a vállalat, ami egyben a legnagyobb újratervezést is jelentette az iPad mini 2012-es bemutatása óta. A 6. generációs modell bevezette a lapos oldalú dizájnt, a teljes előlapot beborító kijelzőt, USB-C-re váltott, és hozzáadta az Apple Pencil 2 támogatást. Mark Gurman szerint túl nagy változásokra itt sem lesz érdemes majd számítani, az új színektől eltekintve a dizájn például szerinte maradt változatlan, így javarészt itt is egy specifikációs frissítésről beszélhetünk majd.

A 2024-es iPad miniben vagy az A18-as lapka kap majd helyet, vagy egy M-szériás chip, ezzel a nagyokkal egy szintre emelve a teljesítményét.

Utóbbira azért van esély, mert az iPad minik mindig is az iPad Air családot követték specifikációk tekintetében, csupán egy kisebb méretben. Kiindulva abból pedig, hogy az új iPad Airekben egy M2-es lapka ketyeg, kifejezetten nagy az esély arra, hogy az iPad mini is megkapja majd azt; ezzel egy rendkívül kompakt, mégis brutálisan erős táblagéppé alakítva azt. Az új iPad mini emellett minden bizonnyal támogatni fogja az Apple Pencil Prót is, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy az előlapi kamerát hová helyezi majd az Apple – a „mini” modellt ugyanis felmérések szerint többen használják portré, mintsem fekvő tájolásban.

Az Apple szeptemberi eseményét vélhetően a hónap tizedik napján, magyarországi idő szerint este hét órakor fogják megrendezni – ekkor fogunk mindent megtudni az iPhone 16-os mobilokról, az Apple Watch Series 10-ről és Apple Watch Ultra 3-ról, valamint a fentebb említett iPadekről is.