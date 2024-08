Ahogy arról már is beszámoltunk, közeledik az Apple szeptemberi bemutatója, ahol a kezdeti pangás ellenére most már úgy tűnik, hogy kifejezetten sok új készüléket fognak leleplezni. Érkezik az iPhone 16, az iPhone 16 Plus, az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max is, ezek mellett pedig szinte biztosan látni fogjuk az Apple Watchok következő generációját is, a Series 10-et és az Ultra 3-at. A bennfentesek szerint ez azonban még mindig nem minden: jövő hónapban egy új iPaddel és egy iPad minivel is előrukkolhat az Apple, mellettük pedig a 4. generációs AirPods is feltűnhet majd az eseményen.

A vállalat belépő szintű vezeték nélküli fülhallgatója legutóbb 2021-ben frissült, így már bőven ráfér egy új kiadás. Ezzel minden bizonnyal az Apple is tisztában van,

hiszen a korábbi egy helyett idén két új AirPodsot is leleplezhetnek, hogy a lehető legtöbb felhasználói igényt kielégítsék.

A 2024-es felhozatal tehát két teljesen új negyedik generációs AirPodsból fog állni, a második generációs AirPods Pro mellett – azaz a második és harmadik generációs fülhallgatókat egy az egyben törli majd az Apple a felhozatalból. De mivel újíthatnak majd az új fülesek? Mutatjuk!

Kettő lett, maradhat?

Az idei AirPods-generáció legnagyobb dobása egyértelműen az lesz, hogy az Apple két különböző kiadást is piacra dob majd. Az egyelőre egyszerűen csak AirPods lite néven ismert készülék tulajdonképpen ugyanúgy fog kinézni, mint a jelenleg is ismert harmadik generációs füles, vélhetően hardveresen azonban némileg újítanak rajta, így hangzása jobb lehet majd. A valódi utód az ezúttal már zajszűréssel is rendelkező AirPods lesz, fontos azonban megjegyezni, hogy az AirPods Próval ellentétben ez a készülék sem kap szilikon harangokat, tehát azt továbbra sem a hallójáratba kell majd közvetlenül beledugni.

Újdonság lesz még, hogy utóbbi modell egy frissített tokot is kap majd – hangszóróval lesz ellátva, hogy a Lokátor alkalmazás segítségével hangot játszhassunk le rajta, így könnyebben megtaláljuk, ha esetleg elhagynánk.

Bár konkrét árakat még nem tudni, a zajszűréssel rendelkező negyedik generációs AirPods ajánlott fogyasztói ára valahol 80 és 90 ezer forint körül alakulhat, míg a belépő szintű, zajszűrés nélküli lite modellért 50-60 ezer forintot kérhet el a vállalat – ezzel tehát a termékpaletta legmegfizethetőbb készülékévé válna.

De mi a helyzet a többivel?

Mint arról az Index is beszámolt, a két negyedik generációs készülék mellett már javában készül az AirPods Pro frissített változata is, amelyen akár kamerák is helyet kapnának. A pletykák alapján a harmadik generációs AirPods Prók egy infravörös kamerát tartalmaznak majd, hasonlót ahhoz, amit az iPhone-ok és az iPadek Face ID-moduljában találhatunk. Ezekkel az Apple célja nem az arcfelismerés és azonosítás lenne, hanem a vállalat virtuálisvalóság-szemüvege, azaz a Vision Pro képességeinek a bővítése. Mint ismert, a készülék már most is kompatibilis az összes AirPodsszal, így könnyen használhatjuk azokat, ha nem szeretnénk, hogy a körülöttünk lévők is hallják a Vision Próból áradó hangokat. Az infravörös kameráknak köszönhetően azonban a fülhallgatók viselésével tovább bővíthető lenne a Vision Pro látótere, ezzel fejlesztve a felhasználói élményt.

Ezzel ellentétben az AirPods Max következő generációjáról olyannyira nem hallani semmit, hogy egyesek fejében már az is megfordult: az Apple úgy ahogy van, kukázza a termékvonalat. A 250 ezer forintos fejhallgatót közel négy éve, 2020 decemberében dobta piacra a vállalat, fogadtatása pedig enyhén szólva sem volt pozitív, többek szerint túl nehéz, túl drága és túl „buta” volt a fejhallgató ahhoz, hogy megérje az árát. Az Apple-nek megvolt a lehetősége arra, hogy a következő kiadással ezekre rácáfoljanak, ám ez eddig nem történt meg; a legoptimistább pletykák szerint is idén maximum új színek érkezhetnek az Apple fejhallgatójához. A vállalat vélhetően szeptember 10-én fogja megtartani következő bemutatóját – ezután már tisztább képet kapunk jövőbeli terveikről.

(Borítókép: Stephen Lam / Getty Images)