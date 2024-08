Vészesen közeledik az iskolakezdés, ami egyáltalán nem csak az egyre dráguló tanszerek beszerzéséből áll. A gyerekeknek ruhákat is vásárolni kell, emellett pedig az elmúlt években már a techipart is letarolta a back to school mozgalom – a nyár végén kifejezetten megérős lehet egy új telefon, laptop vagy okosóra beszerzése is. Ez azonban az egyéb költségek mellett még a kedvezmények ellenére is rendkívül nagy kiadásokkal járhat, főleg, ha egy többgyermekes családról beszélünk. Alábbi cikkünkben segítünk megtalálni a lehető legjobb ajánlatokat.

Az elmúlt években nagyobbat ugrott a különböző technológiai kütyük ára, mint a svéd Armand Duplantis a 2024-es párizsi olimpián, ennek ellenére a kereslet aligha csökkent a készülékek iránt – és még csak most kezdődnek a back to school akciók. Az iskolakezdéshez közeledve ugyanis szüksége lehet a gyerekeknek egy-egy új telefonra, egy laptopra a tanuláshoz, esetleg egy okosórára – hogy telefont ne is kelljen magával vinnie az iskola falai közé. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy a felsorolt készülékek együttes ára több millió forintot is kóstálhat, a valóságban ennél sokkal kisebb összegből is ki lehet hozni őket.

A határ a csillagos ég

A több milliós jelző persze nem áll messze a valóságtól, ha mindenből a legjobbat szeretnénk, a határ az árakat tekintve szó szerint a csillagos ég. A legdrágább iPhone például 800 ezer forintba fáj, míg a Samsung legújabb készülékének, a Galaxy Z Fold6-nak az egy terabyte-os tárhellyel szerelt változatáért 980 ezret kell kipengetni – ez már önmagában közel 1,8 millió forint, és okosóra, valamint laptop még nincs is a kosarunkban. Előbbi tekintetében egy Apple Watch Ultra akár 380 ezer forintba is kerülhet, a laptopok terén pedig szó szerint elszabadulhat a pokol – felhasználási módtól függően többmilliós készülékekkel is találkozhatunk. Képzeletbeli családunkban azonban, ahol a 11 éves Sári az ötödik, míg a 15 éves Bence a kilencedik osztályt kezdi, egyáltalán nem ilyen készülékekre van szükség.

Sári új telefont és okosórát szeretne, hogy baj esetén szülei az iskolában is elérjék, anélkül, hogy magával vinné telefonját, míg Bence szintén új telefont és laptopot szeretne, hogy könnyebben tanulhasson. Annak érdekében, hogy mindkét gyerek kívánsága teljesülhessen, de azért a szülők se menjenek anyagilag tönkre, meghatároztunk egy ugyancsak képzeletbeli, 500 ezer forintos limitet – négy olyan készüléket válogattunk össze, amelyek együttes összege nem lépi ezt át, ennek ellenére megbízhatók, és éveken át használhatók maradnak.

Na és mi jön ki kevesebb mint félmillióból?

A legnehezebb dolgunk talán telefonok tekintetében volt, hiszen az elmúlt években már a középkategóriás mobilok ára is karcolni kezdi a 200–250 ezer forintot. Ilyen árazású készülékek azonban nem igazán férnek bele a limitbe, főleg úgy, hogy kettőt is be kellene szereznünk belőlük. Ilyenkor jön képbe a használt telefonok piaca.

Bár sokan tartanak tőle, megbízható helyről vásárolva mindenképp jó opció lehet a használt mobil vásárlása is, hiszen sok esetben közel hibátlan állapotú készülékeket szerezhetünk be eredeti áruk töredékéért. Az egyik legjobb piactér erre a Rejoy, ahol a szakemberek az értékesítés előtt 67 lépésben ellenőrzik a hozzájuk eljuttatott telefonokat, majd ha szükséges, meg is javítják azokat. A weboldalon elérhető telefonokat esztétikai állapotuktól függően négy kategóriába (Újszerű, Kiváló, Nagyon jó, Jó) sorolják, ráadásul mindegyikhez jár a 24 hónapos garancia. Az is pluszpont, hogy a telefonok adatlapjain mindig megtalálhatók konkrét fotók az adott készülékről, így semmiképp sem zsákbamacskát vásárolunk.

Első választásunk tehát egy iPhone 13 lett, ami az Apple weboldalán kereken 300 ezer forintba kerül, a Rejyonál azonban már 175 ezer forintért is beszerezhetünk „nagyon jó” állapotú modellt.

Bár az Apple 2021-ben bemutatott készüléke korántsem mai darab, prémium kialakításának és kellően erős A15-ös chipjének köszönhetően még hosszú éveken keresztül megbízható társ maradhat – véleményünk szerint még legalább három évig támogatni fogja a mobilt az almás vállalat.

A második telefon esetében mindenképp androidos vonalon szerettünk volna mozogni, így esett a választásunk a Xiaomi egyik idei modelljére, ami év elején a szerkesztőségünkben is megfordult. A Redmi Note 13 Pro egy meglepően jól összerakott mobil lett, a hétköznapokhoz kellően erős hardverrel, sokrétű szoftverrel és 200 megapixeles hátlapi kamerával. A készülék ára a hazai megjelenéskor a nyolc gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel ellátott modell esetében 159 ezer jó magyar forint volt – azóta azonban eltelt több mint fél év. A Redmi Note 13 Próért a legtöbb viszonteladó manapság már csak 115 ezer forint körüli összeget kér el, a készülék tehát minden korábbinál jobb áron szerezhető be.

Laptopért és óráért sem kell egy vagyont fizetni

A két készülék ára együttesen 290 ezer forint, tehát van még bő 200 ezer forintunk egy okosóra és egy laptop beszerzésére – kezdjük az egyszerűbbel, azaz az okosórával. Ebben a szegmensben a választásunk a Huawei májusban leleplezett készülékére, a Watch Fit 3-ra esett, ami az egyik legjobb ár-érték arányú óra, ami a kezeink között járt. A készülék nem csak jól néz ki, hanem tele van remek funkciókkal is – például több mint százféle edzésmód mérésére is képes. Ugyancsak pluszpont, hogy bármilyen telefonnal párosítható, legyen az androidos vagy iOS-t futtató. A Watch Fit 3 ára megjelenéskor 60–70 ezer forint között mozgott, manapság azonban ennél is olcsóbban, körülbelül 55 ezer forintért is beszerezhető, ami kevesebb mint a fele egy Apple Watch árának.

És hát elérkeztünk a laptopokhoz – egy olyan gépet keresünk, ami megbízható és alkalmas a tanulás segítésére; emellett pedig kevesebb mint 155 ezer forintba kerül. A választásunk egy Asus VivoBook Go 15 lett, méghozzá a 15,6 hüvelykes kijelzővel rendelkező E1504GA-NJ283 modell, amely az eMag kínálatában a cikk írásának pillanatában 107 ezer forintba került. A laptopban egy mindennapi feladatok elvégzésére tökéletesen elegendő Intel Core i3-as chip található, amelynek munkáját nyolc gigabyte memória egészíti ki. Tárhelyből 512 gigabyte-ot kapunk, ami ugyancsak bőven elegendő dokumentumok, zenék és filmek tárolására, 1,62 kilogrammos súlyának köszönhetően pedig még könnyen is hordozható – egyszóval szinte tökéletes iskolás laptop.

Félmillió forintos limitünkből tehát a következő készülékcsomagot sikerült összeállítanunk:

iPhone 13 (175 ezer Ft),

Redmi Note 13 Pro 5G (115 ezer Ft),

Huawei Watch Fit 3 (55 ezer Ft),

ASUS VivoBook Go 15 (107 ezer Ft).

A készülékek végső, együttes összege tehát 452 ezer forint. Ez továbbra is rengeteg pénz, belegondolva azonban abba, hogy például egy iPhone 15 Pro önmagában 500 ezer forintba kerül, máris más megvilágításba kerül a készülékek ára.

Még ennél olcsóbban is ki lehet jönni – de milyen áron?

Tagadhatatlan persze, hogy bőven találni ennél olcsóbb készülékeket is. Vásárolhatunk Xiaomi vagy Huawei telefont kevesebb mint 50 ezerért, okosórát 15 ezerért, és laptopot 80 ezerért, az alsó kategóriás készülékek azonban nem feltétlenül az időtállóságukról híresek. Egy ilyen modell vásárlásával ugyan olcsóbban megoldhatjuk a pillanatnyi problémát, idővel azonban akár még többet is ráfizethetünk a javításokra – vagy esetleg egy teljesen új készülék vásárlásárára –, mint amennyivel eredetileg többe került volna egy minőségibb telefon. És akkor a biztonsági kockázatokról még nem is beszéltünk. A gyártók sok esetben egyáltalán nem, vagy csak egy-két évig szolgáltatnak nagyobb szoftver- és biztonsági frissítéseket az alsó kategóriás készülékek mellé. Ezek hiányában viszont az internet korában rendkívül sebezhetővé válhatnak a vírusokkal és kibertámadásokkal szemben. Ezeket pedig minden esetben érdemes kikerülni, főleg akkor, ha a készüléket egy gyerek kezébe szánjuk.

(Borítókép: Getty Images)