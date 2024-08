Elon Musk Marsra költözéssel kapcsolatos jóslatai egyre kevésbé látszanak valószínűnek. A 2017-ben nyilatkozott költségbecslései már most, 7 évvel később is 20-25 százalékot inflálódtak. Ha a pénz nem is lenne akadály, a fejlesztések sebessége tesz gátat az ember és a Mars közé.