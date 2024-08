Az Apple ID már hosszú évek óta az Apple-ökoszisztéma alapját képezi, tulajdonképpen ez az almás készülékek alfája és ómegája. Az Apple ID nemcsak összeköti készülékeinket, hanem ezen keresztül férhetünk hozzá minden apple-ös szolgáltatásunkhoz is, legyen szó az iCloudról, az Apple Mailről vagy előfizetéseinkről, tehát használata szó szerint kikerülhetetlen, ha egy iPhone-t, iPadet, Apple Watchot vagy Macet százszázalékosan ki szeretnénk használni.

Vélhetően ezért döntött az Apple is a névváltoztatás mellett: az elmúlt évek során az Apple ID sokkal több lett, mint egy almás azonosító, ennek függvényében pedig az új név már nem is annyira indokolatlan.

Mit jelent a névváltoztatás a gyakorlatban?

A névváltoztatás persze a jövőben szinte biztosan okoz majd némi galibát – elsősorban a félreértések miatt –, az Apple azonban a lehető legegyszerűbben kezeli a helyzetet, hiszen azon felül, hogy az Apple ID a jövőben Apple Account/Apple Fiók néven lesz elérhető, minden marad változatlan. Az Apple a következő nyilatkozatot adta ki a változtatással kapcsolatban: az Apple Account továbbra is az a személyes fiók lesz, amelyet az olyan Apple-szolgáltatások eléréséhez használhat, mint az App Store, az iCloud, az Üzenetek, az Apple Online Store, a FaceTime és sok minden más. A fiókja továbbra is tartalmazni fogja a korábban elmentett bejelentkezési adatait, valamint az összes olyan kapcsolattartási, fizetési és biztonsági adatot, amelyet az Apple szolgáltatásaiban használ.

Újdonság azonban, hogy iOS 18-ra való frissítés után az elmentett jelszavait már nem a Beállítások appban kell keresnie, hanem a teljesen új Jelszavak alkalmazásban. Az appban ráadásul nem csak az internetes weboldalhoz párosított jelszavait találja majd meg, az Apple ugyanis egy helyre gyűjtött minden jelszavakkal kapcsolatos dolgot, így többek között ide kerültek a wifihálózatokhoz használt jelszavak és a Jelkulcsok is, hogy azokat minden korábbinál egyszerűbben előkereshesse.

Ezek a készülékek támogatják majd az iOS 18-at

Az Apple Accountra való átállás és a jelszavak app is az iOS 18 részeit, az új szoftververzióval kapcsolatos egyéb újítások teljes listáját ide kattintva találja. Az új szoftver az iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, valamint iPhone SE (2. generáció vagy újabb) készülékekre lesz elérhető. Az iOS 18 fejlesztői bétája már most letölthető a Beállítások appból, ennek telepítését azonban egyelőre kizárólag egy másodlagos, a mindennapok során nem használt készülék esetében ajánljuk – az aktuális a szoftververzió ugyanis még nem stabil. A publikus megjelenésre valamikor szeptemberben lehet számítani, ezzel kapcsolatban konkrét információkat vélhetően a vállalat őszi keynote-ján fogunk kapni.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)