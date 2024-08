Hosszú várakozás és megannyi szivárogtatás után a Samsung végre meglépte azt, amire mindenki várt: bemutatták első Ultra jelzésű okosórájukat, ami annak ellenére is brutális készülék lett, hogy az egyértelműen az Apple Watch Ultrát másolja. A kérdés már csak az, hogy kinek éri meg egy ilyen készülék beszerzése – a robusztus, minden korábbinál strapabíróbb külső alatt ugyanis tulajdonképpen egy Galaxy Watch7 bújik meg, ami nemcsak olcsóbb, de szelídebb megjelenésű is.

Történelmi napként könyvelheti el július 10-ét a Samsung, a dél-koreai vállalat 1,5 hónappal ezelőtt ugyanis az eddigi legimpozánsabb készülékfelhozatalát leplezte le. Az év második Galaxy Unpackedjén mutatkozott be a Galaxy Z Fold6 és Galaxy Z Flip6, a Galaxy Buds3 és Galaxy Buds3 Pro, a Galaxy Ring, valamint a Galaxy Watch7 és Galaxy Watch Ultra is. A vállalat elérhetőbb árazású okosóráját nemrégiben már teszteltük, most pedig a minden hájjal megkent Ultrán van a sor. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Samsung eddigi legfelszereltebb okosórájáról, a 280 ezres Watch Ultráról.

A Galaxy Watch Ultrán már az első kézbe vételkor érződik, hogy nem egy játékszerről van szó. Megjelenése tekintélyt parancsoló, kialakítása masszív, mérete pedig a korábbi Galaxy Watchokhoz viszonyítva óriási. Bár korábban lehetett olyan pletykákat olvasni, miszerint a Samsung négyzet alakú kijelzőre vált, ez idén nem valósult meg, maga az óra kialakítása azonban szögletesebb lett – a továbbra is kör alakú kijelzőt egy szögletesebb titánváz veszi körül; a brutális kialakításról azonban majd csak később. A párosítás egyébként akárcsak a Watch7 esetében, itt is rendkívül egyszerű. Újabb Samsung telefonok esetében a készülékek automatikusan felismerik egymást, egy felugró ablakban tudjuk elindítani a párosítási folyamatot – míg más gyártó készülékeire a Galaxy Wear appot kell beszereznünk a Play áruházból, majd ezen keresztül kell összekapcsolnunk az órát a telefonnal.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a Galaxy Watch7 és Watch Ultra csak androidos telefonokkal használható, iPhone-nal nem fogja tudni összepárosítani azokat.

Na, de vissza a készülékhez. A Galaxy Watch Ultra előlapját egy 1,5 hüvelykes, 480 x 480 képpontos OLED panel borítja, amit zafírkristály üveg véd a karcokkal szemben. A Watch Ultra támogatja a mindig ébren kijelző technológiát, emellett pedig több, kifejezetten csak ezen az órán elérhető számlappal is kedveskedik a Samsung, amik sötétben interaktívan képesek vörösre váltani a jobb láthatóság érdekében. Emellett pedig maga a készülék erőteljes narancssárga részletei is segítenek abban, hogy kedvezőtlenebb fényviszonyok között is megtaláljuk, amit keresünk.

Watch7 újracsomagolva

A készülék kialakításától eltekintve a Galaxy Watch Ultra tulajdonképpen egy Watch7 – az Ultra kijelzőjének mérete megegyezik a 44 milliméteres Watch7-ével, de az órákat hajtó Exynos W1000-es chip is teljesen megegyező, ahogy a két gigabyte memória és 32 gigabyte tárhely is stimmel mindkét modell esetében. Ennek függvényében pedig az órák javarészt ugyanarra is képesek. A Watch Ultrában is ott van a még precízebb, több leddel operáló pulzus- és véroxigénszint-mérő, a pontosabb dupla csatornás GPS (L1 + L5), van gyorsulásmérő, barométer, iránytű, automatikus fényerőszabályzó és infravörös hőérzékelő is.

A Watch Ultra ezeken felül képes EKG-t készíteni, és a felhasználó vérnyomását is megméri (kalibrálás után meglepően jó pontossággal), azt azonban érdemes észben tartani, hogy az utóbbi két funkció eléréséhez mindenképp Samsung telefonnal kell összepárosítanunk az órát. Az óra emellett akárcsak a kis tesó, szintén rendelkezik az összes Galaxy AI által vezérelt új egészségügyi mutatóval – mint például az Energiapontszám –, ennek részleteiről a Galaxy Watch7-ről készült tesztünkben írtunk tüzetesebben, amit ide kattintva érhet el.

De akkor mégis mitől Ultra?

Ezek után persze felmerül a kérdés, hogy akkor mitől is Ultra a Galaxy Watch Ultra, aggódni azonban nem kell, a Samsung bőven gondoskodott arról, hogy a készülék kiérdemelje a jelzőt. Először is, masszív készülékház ezúttal már nem alumíniumból, hanem titánból készül, a nagyobb fizikai méret pedig nagyobb akkumulátort is jelent ebben. A Watch Ultrában a Watch7 425 millimaperórás telepe helyett már egy 590 milliamperórás egység dolgozik, aminek köszönhetően egyáltalán nem kell naponta tölteni az órát – tapasztalataink szerint elég kétnaponta áramforráshoz csatlakoztatni.

A masszív kialakítás miatt ugyancsak adott a nagyobb por- és vízállóság. Bár az óra továbbra is csak IP68-as besorolással rendelkezik, az a 10ATM-es védelemnek és a MIL-STD 810H katonai szabványnak köszönhetően már 100 méteres vízmélységig is vízálló. Akárcsak az Apple Watch Ultra, a Galaxy Watch Ultra is kapott emellett sziréna funkciót, és a készülék jobb oldalán egy harmadik, kör alakú gomb is feltűnt, amit tetszés szerint programozhatunk. Alapértelmezetten a rendkívül sokféle edzéskönyvtárat nyitja meg, de ha úgy szeretnénk, bármilyen konkrét edzéstípust is elindíthatunk vele, illetve a víz alatti módot, a szirénát, a stoppert és az elemlámpát is vezérelhetjük vele.

Összegezve

A Galaxy Watch Ultra ultra kétségkívül a Samsung eddigi legjobban összerakott, legtöbb funkcióval rendelkező órája, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy mindenki számára ez a készülék jelentené a legjobb választást. Amennyiben a profi sportfunkciók és strapabíróság miatt keres órát, akkor a Garmin kínálatában vélhetően jobb készülékeket talál majd, míg ha inkább az okosfunkciók érdeklik, akkor a Galaxy Watch7 is kielégíti majd vágyait, olcsóbban. Az persze tagadhatatlan, hogy a Watch Ultra tekintélyt parancsoló megjelenésével az olcsóbb modellek nem fognak rendelkezni, így hogy ha a robusztus, masszív külső ejtette szerelembe, kénytelen lesz ennél a modellnél maradni – egy biztos, a Galaxy Watch Ultrában csalódni nem fog.

Azt persze nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az óra kifejezetten nagy, így kisebb csuklókon furán mutathat – ez azonban már abszolút ízlés kérdése; vásárlás előtt mégis azt javasoljuk, hogy egy Samsung Experience Store-ban vagy egy viszonteladónál nézze meg szabad szemmel is a készüléket. A Samsung Galaxy Watch Ultra 280 ezer forintért szerezhető be, egyetlen, 47 milliméteres, eSIM-képes kiadásban titánezüst, titánfehér és titánszürke színekben – nálunk az utóbbi modell járt.

