Szombaton a párizsi Le Bourget reptéren letartóztatták Pavel Durovot, a Telegram orosz társalapítóját és vezérigazgatóját. A francia rendőrség nemrég házkutatási parancsot adott ki az üzletemberrel szemben az orosz és ukrán vezetőség által előszeretettel használt közösségi médiaportál után folytatott nyomozás kapcsán. Durov magángépével érkezett meg Azerbajdzsánból, ám a repülőteret bilincsben hagyta el.

A hatóságok úgy vélik, hogy a Telegramon nem elégséges a moderáció, és az általa kínált kriptovaluták miatt a platform elősegíti a globális kábítószer-kereskedelmet, pedofíliát és csalásokat. Durov emiatt Franciaországon kívül tartózkodott, azonban visszatért, így az ellene szóló parancsok életbe léptek.

Elon Muskék sem hagyták szó nélkül

Tucker Carlson és Elon Musk is reagáltak a franciák intézkedésére. A konzervatív médiaszemélyiség szerint Durov letartóztatása a szólásszabadság megtámadása.

Pavel Durov akkor hagyta el Oroszországot, amikor annak kormánya megpróbálta átvenni az irányítást a Telegram fölött. De végül nem Putyin tartóztatta le a szólásszabadság fenntartása miatt. Egy nyugati ország, a Biden-adminisztráció szövetségese és lelkes NATO-tag zárta be

– írta Carlson az X-en. Elon Musk többek között annyit írt, hogy „POV: It's 2030 in Europe and you're being executed for liking a meme”, aminek jelentése nagyjából az, hogy Durov példája csak a kezdet, szerinte a szólás- és információs szabadságnak vége.

A Strana szerint már megvan Pavel Durov utódja: a portál irányítását a vezérigazgató „távollétében” Dmitrij Butkin veszi át. Pavel Durov korábban arról beszélt, hogy több nyugati kormány is megpróbálta ellenőrzése alá vonni a Telegramot, valamint hogy nem biztonságos számára néhány ország meglátogatása.