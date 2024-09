Nyírő András, az Index alapító főszerkesztője, aki jelenleg a Petőfi Media AI-laborját vezeti, a szeptember 9. és 10. között megrendezett AI Summit vendége lesz, ennek apropóján most lapunknak adott interjút a témában. A konferencián mutatják be a Jók.ai nevű fejlesztésüket, ahol a magyar irodalom klasszikusára csodálkozhatunk rá a mesterséges intelligencia fényében. Emellett Nyírő egy kerekasztalt is vezet a konferencián, amelynek témája az egyház MI-vel kapcsolatos állásfoglalása és ennek antropológiai vonatkozásai.