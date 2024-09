Kezdetét vette a 2024-es IFA, ahol a Lenovo számos új készüléket is leleplezett. Bemutatkozott a teljesen új, Snapdragon X Plus chippel szerelt IdeaPad Slim 5x, IdeaPad Slim 5x 2-in-1, és ThinkBook 16, az AMD Ryzen Pro lapkákat használó ThinkPad T14s, ThinkBook 16+ és Yoga Pro 7, valamint a legújabb Intel Ultra chipeket alkalmazó ThinkPad X1 Carbon Aura Edition és Yoga Ylim 7i Aura Edition. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni az új laptopokról.

Egészpályás letámadást indított a Lenovo a 2024-es berlini IFA-n, szeptember 5-i bemutatójukon ugyanis Qualcomm, Intel és AMD chipekkel szerelt laptopokat is bemutattak, melyek a vállalat szinte teljes portfólióját lefedik – érkeztek új IdeaPadek, ThinkPadek, de 2-in-1 készülékekből sincs hiány a 2024-es portfólióban. A legnagyobb hangsúly a készülékek mellett a mesterséges intelligencián volt, a Lenovo szerint új laptopjaikkal teljesen új időszámítást nyitnak majd az AI PC-k korában; emellett pedig újabb betekintést kaptunk a vállalat saját GenAI alkalmazásába, a Creator Zone-ba is.

Még mindig menő az Intel

Az inteles divízióba ezúttal két új készülék került – a ThinkPad Xi Carbon Aura Edition és a Yoga Slim 7i Aura Edition. Az Aura Edition laptopok különlegessége, hogy egy sor „Smart Modes” funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználó igényei szerint állítanak be bizonyos paramétereket. A felhasználók választhatnak majd a „Figyelem mód” (blokkolja a zavaró webhelyeket), a Wellness funkciók (vizuális ápolásra és testtartásra figyelmeztető emlékeztetők), az „Együttműködési eszközök” (képminőség-javítás a videóhívásokhoz) és a „Pajzs mód” (adatvédelmi figyelmeztetések és automatikus VPN-felszólítás) közül.

A Yoga Slim 7i Aura Edition további hasznos funkciói közé tartozik a Smart Share és a Smart Care. A Smart Share egy drag-and-drop képmegosztó rendszer a telefonok és a laptopok között. Indításához egyszerűen csak meg kell érinteni a képernyő szélét egy „támogatott okostelefonnal”. Másrészt a Smart Care a vállalat ügyfélszolgálati platformja – a Lenovo továbbra is azzal büszkélkedik, hogy valós idejű támogatást nyújt ügynökeikkel folytatott szöveges beszélgetésen vagy telefonhíváson keresztül.

És ami a specifikációkat illeti: a Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 2. szériás nyolcmagos Intel Core Ultra processzorokat használ, a nagy teljesítményű, 48 TOP-os NPU-nak köszönhetően pedig a legerőigényesebb AI-alapú munkavégzésre is alkalmas. Akár 32 gigabyte memóriával és akár egy terabyte-os SSD-tárolóval is kérhető lesz, az egészet pedig egy 70 wattórás akkumulátor táplálja. Ami a csatlakoztathatóságot illeti: két Thunderbolt 4 port, egy USB-A port (USB 3.2), egy HDMI 2.1 port és egy audiocsatlakozó található a készüléken. Kijelző tekintetében egy 15,3 hüvelykes, 2,8K felbontású LCD panelről beszélhetünk, ami támogatja a 120 hertzes képfrissítést is.

Az AMD sem marad ki

A Lenovo egy sor AMD chippel szerelt laptopot is bemutatott, név szerint a ThinkPad T14s-t, a ThinkBook 16+-t, és a Yoga Pro 7-et – ezek közül egyértelműen az utóbbi a legérdekesebb. A Yoga Pro 7 lenyűgöző, 14,5 hüvelykes OLED-kijelzőt kapott, amely a legjobb képminőséget nyújtja az idei palettán. A panel 2,8K felbontással, 120 Hz-es frissítési frekvenciával és 1000 nites csúcsfényerővel rendelkezik. A készüléket Ryzen AI 9 chipek és egy erőteljes Radeon 780M grafikus gyorsító hajtja, amelyet akár 32 gigabyte LPDDR5X memóriával is kiegészíthetünk. Tárhelyből a maximum itt is egy terabyte. Az AMD-s laptopok különlegessége, hogy olyan funkciókat is tartalmaznak, mint az X Power Software Accelerate és az X Power Hardware Boost, amelyek együttesen biztosítják a zökkenőmentes és agilis munkavégzést.

Új taggal bővült a Snapdragon X chipsorozat

Ugyancsak az IFA alatt debütált a Qualcomm legújabb chipkészlete, a Snapdragon X Plus is, ami a korábban általunk is tesztelt Snapdragon X Elite sikerén felbuzdulva kínál elérhetőbb árat hasonlóan kiegyensúlyozott teljesítmény mellett. A qualcommos divíziót erősíti majd a ThinkBook 16, az IdeaPad 5x és az IdeaPad 5x 2-in-1 is. A két IdeaPadban nyolcmagos Snapdragon X Plus chipek dolgoznak majd, amelyek az MI-alapú munkavégzésre összpontosítanak. A 2-in-1-változat értelemszerűen a sokoldalúságot helyezi előtérbe, míg az alapmodell a megszokott vékony külsővel venné le a felhasználókat a lábukról.

Az IdeaPad Slim 5x akár 32 gigabyte LPDDR5X memóriával és akár egy terabyte-os SSD-tárolóval is rendelkezhet. A tablet-laptop hibridváltozat viszont legfeljebb 16 gigabyte memóriával, így ezt érdemes szem előtt tartani a vásárláskor. Mindenesetre mindkét modell 14 hüvelykes kijelzővel és 57 wattórás akkumulátorral érkezik majd.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)